Snoop Dogg :
yani düzenle?

düzenlemek. ne yapalım?
 
Danila, teşekkür ederim kardeşim,

sadece günlük görünüyor - bir hafta boyunca yapabilir misin? karşılaştır ve tartış

 
iIDLERr :
düzenlemek. ne yapalım?
peki, yoldaş anlatacak))
 
Zogman :

https://c.mql5.com/3/72/19.07.2015_12.png

Dört ay boyunca haftalık ciltlerle aynı resim

- Biri çizebilir mi?

Yapacak bir şeyim olmadığını mı düşünüyorsun?)))
 
tam olarak değil! iyi olurdu ;)

İşte haftalar. Yalnız bu kadık için bir gelecek aklında bulunsun

 
iIDLERr :
ay için cevap. peki, audi.
Uzun bir süre için çok sabırsızsın. Ayda, bir buçuk rakam kapalı, ikinci yarı boo'da. Daha çok sabah yazdım. Audi istersen satabilirsin, bir bakayım.
 
Snoop Dogg :
tam olarak değil! iyi olurdu ;)

İşte haftalar. Yalnız bu kadık için bir gelecek aklında bulunsun

iyi, kalkacağız!
 
stranger :
Uzun bir süre için çok sabırsızsın. Ayda, bir buçuk rakam kapalı, ikinci yarı boo'da. Daha sabah yazdım. Audi istersen satabilirsin, bir bakayım.
Yen beni yakaladı, ne tür bir boka bulaşmalıyım?
 
iIDLERr :
iyi, kalkacağız!
kalen ile
 
iIDLERr :
Yen beni yakaladı, ne tür bir boka bulaşmalıyım?
soruya katıl))

Peki bunu nasıl tanımlarsınız? Mesela Enka batsın dediniz. Nasıl tanımladınız? Hacim CD'nin en altına mı atıldı? Peki ve? Peki ya fiyatın henüz görünmediği zirvedeki hacimlerle ilgili veriler? CD onları göstermeyecek çünkü artık yok!!! Peki, yoksa MemeMakers orada birkaç seçenek sunacak mı ... vadeli işlemler ...? Ne olmuş? Fiyat nereye gidecek? Çar .. o CD'nizde ve ciltlerde ... zilden
