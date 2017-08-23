FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 612

Lesorub :

xs, şef için zaten bir iğne var ...

ve 1290 27642'de

İlya, siktir et, Sensei sana biraz hacimli yeni bir seviye belirirse, devam edebileceğini söylemedi mi? Genel olarak o cd'de neye baktığınızı bilmiyorum, aynı zamanda işlem sayısı olan hacim sıfırdan oluşturulabilir. Orada ve nerede işlemlerin boyutunu görüyor musunuz? Ve o cd'de görmeyeceksin, enayiler için boşanma, boyama.
 
stranger :
ve bir koz bardağı nerede içilir?

nerede olduğunu görmek için...

 
Lesorub :

ve bir koz bardağı nerede içilir?

O halde Hoca'ya sorulmalı ama kötüler O'nu bizden aldı...
 
stranger :
bu biraz saçmalık...

http://www.youtube.com/watch?v=0J7Wblu7wNQ

 
hala 1350 limitine bağlıyım ... sadece bir şekilde aktif değil.
 
Bütün adamların potronları bitti şimdi
 
Nikolai Romanovskyi :
Bütün adamların potronları bitti şimdi

xs nereye gidecekleri, ancak dönüm noktası 1290'a kadar aşağıda

 
Lesorub :

Evet, karatavuk Evra ile birlikte))) en ilginç şey şu ki petrol düşüyor!, Harrier !!! Düşüyor ve dolar düşüyor, saçmalık ve altın çok hızlı büyümüyor, euro tipi Wang'da para birimi şimdi nasıl, ne korkuyla
 

Dünkü serinin devamı

 
Nikolai Romanovskyi :
Evet, karatavuk Evra ile birlikte))) en ilginç şey şu ki petrol düşüyor!, Harrier !!! Düşüyor ve dolar düşüyor, saçmalık ve altın çok hızlı büyümüyor, euro tipi Wang'da para birimi şimdi nasıl, ne korkuyla
Bir keresinde ve bir kereden fazla, "müttefik para birimleri" ve "korelasyon" un peri masalları olduğunu söyledim, bu yüzden bana hayır dediler, bunların hepsi saf gerçek)))
