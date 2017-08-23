FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 958

Teacher :
Pound'dan şişede patlaty bekler
Peki, neden burada herkesle alay ediyorsun? Yapacak başka bir şeyin yok mu?
 
vaz :
ben değilsem, o zaman kim? )))
 
Teacher :
Oh iyi......
 
Teacher :
Küvet zaten tuzlanmış - bu güzel söz için teşekkürler
Palyaçolara onun hakkında soru sorulmadı)
 
mmmoguschiy-new :
Peki buna kim karşı? girişi göremiyorum
Görüyorsun, kim değil?
stranger :
Daha bekleyeceğim - şimdilik gözümün arkasında Yenka'lı Yahudiler var
 
mmmoguschiy-new :
sapıklar için evry ve enki kat.)))))
stranger :
Umurumda değil - şimdi para oraya gidiyor. Pound'da sağır - beklemelisin. Kısa bir süre için içeri girin - o zaman nasıl çıkacaksınız?
 
ben, palyaço hayır)
 
mmmoguschiy-new :
Babults bir pound, oğlum, tövbe et)
