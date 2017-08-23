FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 940

mmmoguschiy-new :
çıplak çıplak

Fibs kuralı - şu anda euroda 78.6'lık net bir çalışmamız var. Hedef 1.14'e yükseltildi

Enka'nın yol ayrımına götürüldüğü görülüyor. 121.21 yakın zamanda ortaya çıktı
TR 1082...
Lesorub :
TR 1082...
kukla anlamayacak
 
mmmoguschiy-new :
kukla anlamayacak
DOLL dün HER ŞEYİ SÖYLEDİ
 
mmmoguschiy-new :
kukla anlamayacak
Baykuş indirimde... Girmek için en iyi yer değil demek istiyorum.
vaz :
Baykuş indirimde... Girmek için en iyi yer değil demek istiyorum.
Anlamıyorum - bir baykuşa karşı ticaret mi yapıyorsun?

yaklaşık 40 dakika içinde makine kapatılacak - çalıştırın
 
mmmoguschiy-new :
Anlamıyorum - bir baykuşa karşı ticaret mi yapıyorsun?
girmiyorum. Baykuşta indirim başladı. kendimi ticarete atarım. 1.117 izlenmeden satın almaya değer . Ben girilecek bir yerden bahsediyorum.
Lesorub :

bitmiş değil...

o zaman 1.108 değil, 1.08. Ama bugün değil
 
şef sopa atacak...
88.6 - Oyuncak bebek faulün eşiğinde
 
mmmoguschiy-new :
o zaman 1.108 değil, 1.08. Ama bugün değil
Peki ya bugün? Yoksa zaten şort mu giyiyorsun?
