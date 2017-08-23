FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 36
Tantrik, kalabalık değil, neden Mui Ne ile uğraşsın. Kendiniz için "ts" üzerinde işlem yapmanın sonucunun eksi olduğunu görebilirsiniz; bu, forumlarda tahminlerinizle dolaşmamanız gerektiği anlamına gelir , ancak elbette bunu yapmak istiyorsanız ne yapacağınızı düşünün. Ve sonra sadece palyaço olduğu ortaya çıktı, burada tahmin ettim, ama burada değil. Kâr en önemli şeydir ve tahmin etmediyseniz, tahmin de etmediniz.
Anladığım kadarıyla 30 pip ileri geri dışında söylenecek bir şey yok. Öyleyse "" ticaretinizi " düşünün.
Pamm guguk kuşunun yuvasına dalmaya başlar başlamaz... HIM'in çakraları açılır...
Bize bilgeliğini vermeye başlar)))) ölüyorum)))
Yani size özellikle söyleyebilirim ki, 1.5805'te sterlin üzerinde 131 sözleşmelik bir sat-mite var ki bu yaz için hacim açısından normaldir. Şu ana kadar 53-53,5'te şortların kendisine isabet ettiğini söyleyebilirim. Bana pound hakkında ne söyleyebilirsin? Çizgilerini ekranla? Bütün mesele bu, sadece saçma.
Ana şeyi anlamıyorsun - sana yazmıyorum. Spekülatörün 5 dalgası var ve onu sadece gerçekleştiğinde görüyorum - düzeltme seviyelerim var - o zaman insanlar kimde ne varsa onu yakalayacaklar .... skalpörler, pipserler.
Herkesin kendine has, orta vadeli kilonuz örneğin 0,05, bu süre zarfında 25 adet olacak 0,2 girdilerim ile tamamen dengelenebilir. Senin avantajını görmüyorum.
Sen ve Marusya .. iki dolbo_ba )))) Ama komik ... ölüyorum)))
Eskimiş. Sensei'm... geri döndü!)))
Pamm guguk kuşunun yuvasına dalmaya başlar başlamaz... HIM'in çakraları açılır...
Bize bilgeliğini vermeye başlar)))) ölüyorum)))