FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 11
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
sen banal bir pisliksin , bir rapor yayınladın - yabancılar yolu terk ediyor!
Sigmund Freud'u yeterince duydum))), haber ticaretinin hala çalışmadığı veya güvenilmez çalıştığı sonucuna vardı )) / yönü belirleyecek olumsuz veya olumlu bilgileri yakalamaya çalışıyor. Ve bir grup trader'ın panik halinde takip ettiği trendin doğru olmadığını anladığınızda, panik içinde her şeyi kapatırlar /
Evet doğru. Çoğu insanın yapmaya çalıştığı şekilde yapmayın. ;)
Vakıf ticareti çok daha kapsamlı bir analiz gerektirir. Birçoğu, karmaşıklığı ve hacmi nedeniyle böyle bir analizi tam olarak gerçekleştiremeyecek. Yarı yolda dururlar ve giderler.
Sigmund Freud'u çok duydum))) , haberlerde alım satımın hala çalışmadığı veya güvenilmez çalıştığı sonucuna vardı)) / yönü belirleyecek olumsuz veya olumlu bilgileri yakalamaya çalışıyorsunuz. Ve bir grup trader'ın panik halinde takip ettiği trendin doğru olmadığını anladığınızda, panik içinde her şeyi kapatırlar /
hiçbir şey iddia etmiyorum
Sadece malzeme bana ilginç geldi - örneğin bir kuruş kar. fonlar belirtilir - sonuçta, fondaki ana oyunculardan biridir - doğru anladıysam,
genel olarak, çok uygun bir haber toplayıcı var - hoşuma gitti - ülkeleri, bölgeleri seçebilirsiniz (biz genel spor):
http://mediametrics.ru/rating/business/ru/
...
genel olarak, çok uygun bir haber toplayıcı var - hoşuma gitti - ülkeleri, bölgeleri seçebilirsiniz (biz genel spor):
hiçbir şey iddia etmiyorum
Sadece malzeme bana ilginç geldi - örneğin bir kuruş kar. fonlar belirtilir - sonuçta, fondaki ana oyunculardan biridir - doğru anladıysam,
genel olarak, çok uygun bir haber toplayıcı var - hoşuma gitti - ülkeleri, bölgeleri seçebilirsiniz (biz genel spor):
http://mediametrics.ru/rating/business/ru/
ne kapatayım seni Ve yoldan çık! (HEY! biri!! Yönetim!! - başlamadan önce keçe çizmeli köylüyü pistten çıkarın!)
Pekala beyler, yakında pound direncini bombalayacak mıyız? //satır değişmedi, daha önce gösterildiği gibi, öyle kalıyor
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949996121969
Alexander Auzan, Moskova Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı
15 trilyon rubleye ihtiyaç var. yatırımın kriz öncesi seviyesini geri yüklemek için bir yıl.
Rus özel işletmesinin yıllık karı yaklaşık 14 trilyon ruble
Hükümetin elinde - 8 trilyon ruble. Bu son derece küçük ama bu parayı ekonomiye atmayı deneyebilirsiniz.
Ve çeşitli şekillerde 27 trilyon ruble. insanların elindedir. Yine, her şey sıvı halde değildir: depolarda, hücrelerde ve hesaplarda bir şey. Ama çok iyi para. Sadece bizim nüfusumuz yatırım yapmıyor. İki kez çalıştı - ve iki kez yandı. İlk kez 1993-1995 piramitleriyle, ikincisi 2000'lerin başında halkın halka arzlarıyla oynadılar.
Rusya'da para olduğu ortaya çıktı. Sorun, anında buharlaşmamaları, denizde kaybolmamaları, para birimine girmemeleri veya yatağın altındaki bir kapsülde saklanmamaları için nasıl kullanılacağıdır. Burada mesele öncelikle yetkililere olan güven düzeyidir. Güvenle, normal bir ekonomik gelişme düzeyini sürdürmek için yeterli paranın olması için çeşitli planlar uygulanabilir. O zaman sadece pazar iyileştirmelerine değil, hammadde rantından beşeri sermayeye dayalı bir ekonomiye geçiş için seçenekler de bulabiliriz.
raporu yayınladı
Geçti... teşekkür ederim... dans senin için...
Evet doğru. Çoğu insanın yapmaya çalıştığı şekilde yapmayın. ;)
Vakıf ticareti çok daha kapsamlı bir analiz gerektirir. Pek çoğu, karmaşıklığı ve hacmi nedeniyle böyle bir analizi tam olarak gerçekleştiremeyecek . Yarı yolda dururlar ve giderler.