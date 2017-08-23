FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 896
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Nereden biliyorsunuz?
Nereden biliyorsunuz?
100 puan 10.000 değil, değil mi?
Böyle ayaklarla 14 yıl dayanamazsın...
her şeyi asmada satın alabilirsiniz:
pound gibi bir kâr doğuracak...
Bana gülmeyi hatırlat)
Ay, yukarı oklar ve Audi satışlarından SİZİN satın alımlarınızı bile hatırlıyorum. Bende iki tane var, SEN ve Pokemon))))))))))))))
ve kazancımdan sonra çubuklarda, ayı 2863'e göndereceğim:
Tam olarak anlamadım ... Öyleyse bak - 28'inde orada ne güzel var?
Zaten hareketin ortasında kapattıysanız - şimdi bir geri dönüşün veya geri tepmenin başlamasını bekleyin ve orada zaten görülecektir.
bu bahisten önceydi, bugünden itibaren hareketlerde bir şeyler değişti - her şey yolunda. (dün aldım, bugün satıyorum, yarın alabilirim). Pekala, 56'dan bir pound sattın - bana pozu söyle. (boo'dayken kes - aşağı inmeyecek)
Bahislerini siktir et, palyaço)
53-56 gençler için bir pip örneğiydi, ağaçkakan.
Ben şefi kapatayım Cuma yeter, zaten kendini yeterince çekti.
100 puan 10.000 değil, değil mi?
Böyle ayaklarla 14 yıl dayanamazsın...
Seninle aynı fikirde olmak için hiçbir nedenim yok - kendime ait her şeye sahibim. Duraklarla, hiçbir şey düşünemiyorum (1) tahminin bitiş çizgisinde saniyede bir TP 100'de 100'lük bir duraklama ile 2 duvar kağıdı pozu açın - yarıyı manuel olarak kapatmamak için. 2) tükenmeyi bağlayın. 3) bir TP ile ilk 2 pozda olduğu gibi açın, ancak hiç durak koymayın - sinyal yukarı - aşağı satın alın ve yalnızca pozitif olanları kapatın.
Boşanma dönüşü 70 pip. bu yüzden 100'ü durdur, pound dışında her şey için sorun yok.
Başka bir şey, çiftlerden oluşan bir portföy! burada (korkunç) her para biriminin diğer ikisi tarafından hedge edilmesi gerekiyor. (peki, örneğin, yenden 5 çift açacağım ve sonra aniden mücbir sebep, 1 açacağım, örneğin, Kanada / yen ve aniden Kanada'da forsic yen için aralık nedir? - kar her hafta olmalıdır)
Seninle aynı fikirde olmak için hiçbir nedenim yok - kendime ait her şeye sahibim. Duraklarla, hiçbir şey düşünemiyorum (1) tahminin bitiş çizgisinde saniyede bir TP 100'de 100'lük bir duraklama ile 2 duvar kağıdı pozu açın - yarıyı manuel olarak kapatmamak için. 2) tükenmeyi bağlayın . 3) bir TP ile ilk 2 pozda olduğu gibi açın, ancak hiç durak koymayın - sinyal yukarı - aşağı satın alın ve yalnızca pozitif olanları kapatın.
Boşanma dönüşü 70 pip. bu yüzden 100'ü durdur, pound dışında her şey için sorun yok.
Başka bir şey, çiftlerden oluşan bir portföy! burada (korkunç) her para biriminin diğer ikisi tarafından hedge edilmesi gerekiyor. (peki, örneğin, yenden 5 çift açacağım ve sonra aniden mücbir sebep, 1 açacağım, örneğin, Kanada / yen ve aniden Kanada'da forsic yen için aralık nedir? - kar her hafta olmalıdır)
Seninle aynı fikirde olmak için hiçbir nedenim yok - kendime ait her şeye sahibim. Duraklarla, hiçbir şey düşünemiyorum (1) tahminin bitiş çizgisinde saniyede bir TP 100'de 100'lük bir duraklama ile 2 duvar kağıdı pozu açın - yarıyı manuel olarak kapatmamak için. 2) tükenmeyi bağlayın. 3) bir TP ile ilk 2 pozda olduğu gibi açın, ancak hiç durak koymayın - sinyal yukarı - aşağı satın alın ve yalnızca pozitif olanları kapatın.
Boşanma dönüşü 70 pip. bu yüzden 100'ü durdur, pound dışında her şey için sorun yok.
Başka bir şey, çiftlerden oluşan bir portföy! burada (korkunç) her para biriminin diğer ikisi tarafından hedge edilmesi gerekiyor. (peki, örneğin, yenden 5 çift açacağım ve sonra aniden mücbir sebep, 1 açacağım, örneğin, Kanada / yen ve aniden Kanada'da forsic yen için aralık nedir? - kar her hafta olmalıdır)
ayda 140 ve diğer çiftlere daha yakından bakın. Takozları, puanları maça kontrol edin.
Haçları yanlış açarsanız, güvenlik ağı olmayacak, Kolyan'ı ziyaret edeceksiniz.
Bu bir pazar olduğu için her hafta kar olmayabilir ve planınızdan bağımsız olarak kendi programı vardır.