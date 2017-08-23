FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 678
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Pound'a katılıyorum, ama harrier seni tokatlayacak.
Duc aynısını yazdı ... Sberbank (SBER) = Sberbank of Russia .
MMVB ve diğer 3 borsada işlem görüyor...
Buradayım, görüyorsun, kendime bir Pokemon aldım, şimdilik tekme, eğitim)))
Ona bir tekerlek besleyebilir misin)))
Buradayım, görüyorsun, kendime bir Pokemon aldım, şimdilik tekme, eğitim)))
Ona bir tekerlek besleyebilir misin)))
Hayır... Onu sadece Sensei için aldım.
Sizinki ... Avatara bakıyorum ... ve normal şekilde duruyor.
Ancak hatırlanması gereken en önemli şey, evcilleştirdiğimiz insanlardan sorumlu olduğumuzdur)))
Görünüm için...
Görünüm için...
kurslarda
ankara))))))
Hayır... Onu sadece Sensei için aldım.
Sizinki ... Avatara bakıyorum ... ve normal şekilde duruyor.
Ancak hatırlanması gereken en önemli şey, evcilleştirdiğimiz insanlardan sorumlu olduğumuzdur)))
evet, Antoshka bir idealistti ... ama hayatta böyle:
http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA %D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B
ankara))))))
Hayır... Onu sadece Sensei için aldım.
Sizinki ... Avatara bakıyorum ... ve normal şekilde duruyor.
Ancak hatırlanması gereken en önemli şey, evcilleştirdiğimiz insanlardan sorumlu olduğumuzdur)))
Uzun zamandır bunu doğurmayı mı düşündün?