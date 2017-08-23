FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 331

Yeni yorum
 
stranger :
Yeni GRAIL'in çöküşünden nasıl kurtulacağı konusunda şimdiden endişeliyim ....
Peki, durum buysa...
Deneyime katılıyorum...)))
 
stranger :
Yeni GRAIL'in çöküşünden nasıl kurtulacağı konusunda şimdiden endişeliyim ....

git ağaçkakanları dinle! (burada yorulduysanız) hiçbir şey olmadı, durak işe yaradı ve ben o sırada orada değildim.

Ve insanlar neden ses çıkardı? Strange'in keçe çizmeleri kontrol edildi, koklandı - evet, canı cehenneme. (perdeler bir piç tarafından kaldırılır!) (ornitorenk burunları sıkışık)

ve hangi Avustralyalı - her şey sessiz mi yoksa m5'i mi izliyorsun?

 

.

hiçbir yerde nokta yok

 
Snoop Dogg :
neden endişelenmeli? 30 demet durak - ve apeysinleri göndermeye gitti
ve şimdi kim kolay! Temmuz sonuçları! lanet 14 giriş - 4 durak. (Tahmin etmediğimi düşünmedim - 31'ini yakaladım)
 
Zogman :

ve bu nedir?

http://www.forexpf.ru/news/2015/07/29/axde-commerzbank-evro-dollar-slozhno-udalitsya-ot-tochki-ravnovesiya-1-10.html

bu bilgi sonunda euronun 1,03 olacağını gösteriyor
 
Ishim :
ve şimdi kim kolay! Temmuz sonuçları! lanet 14 giriş - 4 durak. (Tahmin etmediğimi düşünmedim - 31'ini yakaladım)
Endişelenme...

Bu 31'den kaç tane daha önde ...)))


 
Vizard_ :
Endişelenme...

Bu 31'den kaç tane daha önde ...)))


Adyn ayda bir (ve her ay değil), eksi - park ayının sonu - çalışmak için zamanı yoktu. (Nasılsın? Tüm tuğlaları taşıyor musun?)
 
Vizard_ :
Endişelenme...

Bu 31'den kaç tane daha önde ...)))


Kaseyi inşa etmek için zamanım olmadı, ama zaten durakları sayıyorum - ayda bir .... KESME sadece birkaç günlükse , O nasıl oluyor? ....
 
stranger :
Kaseyi inşa etmek için zamanım olmadı, ama zaten durakları saydım - ayda bir .... KESME sadece birkaç günlükse, O nasıl oluyor? ....
Eh, Yusuf'ta Kâse de var - piyasa şimdi kendi melodisine göre dans ediyor (teoride)

Ugh sen - Canavarlar Kralı'nın tehditkar hırlaması altında
 
Ishim :
Adyn ayda bir (ve her ay değil), eksi - park ayının sonu - çalışmak için zamanı yoktu. (Nasılsın? Tüm tuğlaları taşıyor musun?)
Kum havuzumda oturuyorum...
Ben kurabiye yaparım.
Büyük tuğlalar hakkında ...
düşünemiyorum.

Amcalar onları taşısın ...
kum koyayım.
Kum tanesinden kum tanesine...
kum... seviyorum)))
1...324325326327328329330331332333334335336337338...1996
Yeni yorum