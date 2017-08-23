FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 331
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yeni GRAIL'in çöküşünden nasıl kurtulacağı konusunda şimdiden endişeliyim ....
Deneyime katılıyorum...)))
Yeni GRAIL'in çöküşünden nasıl kurtulacağı konusunda şimdiden endişeliyim ....
git ağaçkakanları dinle! (burada yorulduysanız) hiçbir şey olmadı, durak işe yaradı ve ben o sırada orada değildim.
Ve insanlar neden ses çıkardı? Strange'in keçe çizmeleri kontrol edildi, koklandı - evet, canı cehenneme. (perdeler bir piç tarafından kaldırılır!) (ornitorenk burunları sıkışık)
ve hangi Avustralyalı - her şey sessiz mi yoksa m5'i mi izliyorsun?
.
hiçbir yerde nokta yok
neden endişelenmeli? 30 demet durak - ve apeysinleri göndermeye gitti
ve bu nedir?
http://www.forexpf.ru/news/2015/07/29/axde-commerzbank-evro-dollar-slozhno-udalitsya-ot-tochki-ravnovesiya-1-10.html
ve şimdi kim kolay! Temmuz sonuçları! lanet 14 giriş - 4 durak. (Tahmin etmediğimi düşünmedim - 31'ini yakaladım)
Bu 31'den kaç tane daha önde ...)))
Endişelenme...
Bu 31'den kaç tane daha önde ...)))
Endişelenme...
Bu 31'den kaç tane daha önde ...)))
Kaseyi inşa etmek için zamanım olmadı, ama zaten durakları saydım - ayda bir .... KESME sadece birkaç günlükse, O nasıl oluyor? ....
Ugh sen - Canavarlar Kralı'nın tehditkar hırlaması altında
Adyn ayda bir (ve her ay değil), eksi - park ayının sonu - çalışmak için zamanı yoktu. (Nasılsın? Tüm tuğlaları taşıyor musun?)
Ben kurabiye yaparım.
Büyük tuğlalar hakkında ...
düşünemiyorum.
Amcalar onları taşısın ...
kum koyayım.
Kum tanesinden kum tanesine...
kum... seviyorum)))