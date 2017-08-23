FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 321
Danila, yaşlı olan bir şey anladı, ha? ve onun bağlantılarını koydun ...
Dün mt5'teki seçeneklere baktım - oradalar - iyi, tercihler gibi. seviye - ve daha nerede - euronun yükseldiği veya euronun düştüğü açık değil
ve eskisi euroyu nasıl kestiğini söyledi - ve oldu ...
Kesin olarak bir şey söyleyebilirim - Yaşlı yüzde 90, anlamadığından daha fazlasını anlıyor))
Ve görünüşe göre uzun zaman önce bu adamları çoktan geride bıraktı)) Ve boynuzlarını duvara ve kana dayadılar
Neyse, umarım içiniz rahat etmiştir. ))))
Bak, euroda küçük bir hata yaptım. Evet, canı cehenneme. Daha fazla an olacak. ;)))
Biraz ekmek almaya gittim, burada ne yapıyorsun?)))
Ve ne? başka program mı çizdin
Şovda benden hoşlanıyorsun, yani almak mı istiyorsun? Benimle çalışmayacak. ))))
Hadi, Strange gibi, etkinlikten önce (harika bir etkinlik görmesem de)
Ben bu hizmetleri para için bile vermiyorum. ;)
hakkında! bahane üretmeye mi karar verdin Özellikle senin için Vasya, hindi yazacağım - ekran görüntüleri çekeceğim
votka aldın mı?
içmiyorum kimsem yok
Peki, bir Audi almanın anlamını anlıyor musunuz?)
Piyasalar bir enstrüman satarak zarara sürüklendiğinde, HER ZAMAN iyi bir şeyle sonuçlanmaz)