FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 321

Zogman :

Danila, yaşlı olan bir şey anladı, ha? ve onun bağlantılarını koydun ...

Dün mt5'teki seçeneklere baktım - oradalar - iyi, tercihler gibi. seviye - ve daha nerede - euronun yükseldiği veya euronun düştüğü açık değil

ve eskisi euroyu nasıl kestiğini söyledi - ve oldu ...

Kendi gerçeğinden başka gerçek yoktur

Kesin olarak bir şey söyleyebilirim - Yaşlı yüzde 90, anlamadığından daha fazlasını anlıyor))

Ve görünüşe göre uzun zaman önce bu adamları çoktan geride bıraktı)) Ve boynuzlarını duvara ve kana dayadılar
 
Biraz ekmek almaya gittim, burada ne yapıyorsun?)))
 
Anatoli Kazharski :

Neyse, umarım içiniz rahat etmiştir. ))))

Bak, euroda küçük bir hata yaptım. Evet, canı cehenneme. Daha fazla an olacak. ;)))

hakkında! bahane üretmeye mi karar verdin Özellikle senin için Vasya, hindi yazacağım - ekran görüntüleri çekeceğim
 
.
 
Daha sık ekmek için gitmeniz gerekir. :)
 
votka aldın mı?
 
iIDLERr :
Ve ne? başka program mı çizdin

Şovda benden hoşlanıyorsun, yani almak mı istiyorsun? Benimle çalışmayacak. ))))

Hadi, Strange gibi, etkinlikten önce (harika bir etkinlik görmesem de)

Ben bu hizmetleri para için bile vermiyorum. ;)

 
ne veriyorsun ne için?
 
Yapacak başka bir şey yoksa yaz. ;)) Böyle çöplerle uğraşacak vaktim yok. )))
 
iIDLERr :
votka aldın mı?

içmiyorum kimsem yok

Peki, bir Audi almanın anlamını anlıyor musunuz?)

Piyasalar bir enstrüman satarak zarara sürüklendiğinde, HER ZAMAN iyi bir şeyle sonuçlanmaz)

