FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 872
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
peki, havalı olmamak için saç tokası kapatılmalıdır.
ama pus. Yahudi de .1260-70 işaretine müdahale etmedi.
böyle bir yerde ... ve sinyal bozuk
ticaret:
içinde rasyonel bir tane var (sen kendin öylesin))) ama herkes gibi parmağını gökyüzüne soktun - bir kereden fazla gösterdin. Aklınıza çıplak kişisel eşyalarınızla 200-500 olası puan karşı eğilim? )) Nefret ettiğiniz TA - fib seviyelerine göre size aynı fırsatı vereceğim. Ama ben de sizin gibi bu seviyeden ne çıkacağını kesin olarak söyleyemem.
Bu arada, garip bir şekilde, funk zaten söylendi - o da satın alındı.
deneyecek
Kaybedilen ticaret yok.
onu haiku'ya koyabilirsin ... zihin yeterli olmasa da - bir hafta boyunca ortadan kaybolacaksın. Basitleştirelim - en kötü ihtimalle, bir masal topla - güleceğiz.
Benimle konuşma, yıkandın mı?
ama pus. Yahudi de .1260-70 işaretine müdahale etmedi.
Evra pip satın alıyor.
pip için en iyi zaman...
ve tüm shnyaga'ları kapatırsanız?
Yani bu bir güç testi !
tekerleklerin uçup gideceğini önceden biliyorsan ne güzel bir kontrol...
Nissan ceza öderdi...
tekerleklerin uçup gideceğini önceden biliyorsan ne güzel bir kontrol...
Nissan ceza öderdi...
tekerleklerin uçup gideceğini önceden biliyorsan ne güzel bir kontrol...
Nissan ceza öderdi...