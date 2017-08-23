FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 462
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Durmadan yazardım.. Garip bir adam durmadan nasıl ticaret yaptığını söylerdi, bir anlaşma açtığını söylerler ve sonra anlaşma ters giderse, sadece kayıpları bekler...
Prensibime göre, durmak yok ... Çubuklarla ticaret yapıyorum ve kendim için neyin ve nasıl olduğunu biliyorum ... Eh, sen de, kimseye devrettiğin veya anlaşmaları kapattığın zaman ve neden daha kötüyüm) ) Limitlerin nereye koyulacağını gösterdim... Ama hepsi aynıysa, bir stop koyarsanız, o zaman 1.3450...
Genel olarak, şöyle sormayı tercih ederim - bana durağınızın nerede olduğunu söyleyin ve durdurma gerçek ve makul sınırlar içindeyse, durağınıza kadar bir hedefle sipariş vereceğim.
1.3450'yi durdurun. 1.3360 ve 1.3406 limitleri ..Hedef 1.2940
Zayıf değil. En fazla 30 puan olurdu.
kahretsin ... resme bak .. 1.3360'dan 1.3406'ya ulaşmadan hemen ayrılabilirler ... Tel gibi çalış .. boo'ya transfer .. Böyle bir fırsat olacak ..
1.3406, zirvede oynamak istiyorlarsa aşırı seviyedir ...
Zayıf değil. En fazla 30 puan olurdu.
oh - 3 basamak çıktım - peki, bu normal. Eh, kalınlıkta tahmin etmiyorsunuz ve sahaya atlamıyorsunuz ...
Ağustos başı - tekrar mı yükseliyor? Sorun değil - henüz olgunlaşmadı ...
peki ne - tuz mu ne?
ZY Yatakların etrafında koşarken ve sebzenizin olgunlaşıp olgunlaşmayacağını merak ederken - bugün veya yarın yönünüze doğru hareket edecek, her şey uzun zamandır kârda. Ama sana hiçbir şey öğretmeyeceğim
uzun vadeli - bence hala bir seçenek. ve onunla başlamak daha iyidir (en azından haftalık bir sinyalle), böylece her şey neden daha net hale gelir. uzun bir dönem olacak, bize anlatmak istediğiniz bir girdi doğruluğu olacak.
audi, kivi - Strange haklı - satın al, dediğim gibi değil - sat. işte kaybettim.