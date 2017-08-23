FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 905
Evet, ve sonra Nikolai çubukların arkasından geliyor ....
işte audi
Euro karalamanıza benziyor mu?
Spota 32 pip eklemeyi unutmayın.
yolda sadece 2 direnç var ama çok zayıf olanlar.. bu seviyelere yüklenme görünmüyor.. ama şu anda dedikleri gibi... boğalar savunmaya başlarsa sürüklerler.. ayıların pozları çok dağınık.
şu anda 0,7'nin altında bir getiri çok olası..........
stranger :
Ребятки, я уже за....ся обяснять, меня устраивает прибыль от трех фигур и выше и мне пох что это, сырье, муйе или еще чего. Скупил то же ауди от 70.5 и половину закрою на 73.5 и мне про....м что оно такое. Никого ни к чему непризываю и не советую, инвесторы мне и нах не нужны, буду я моск для дяди напрягать, так что вам то от меня надо? Не въеду.
İşte anahtar! zaten 70.5 aldım, lohi kapanış fiyatına baktınız mı? orada 71.90! Zaten 150 pp'si var. boo, enayiler nereye gideceğini merak ediyor - ama ne fark eder ya da 73'e ulaşmaz. Oracle yanıt seçenekleri: -
1) 73'e ulaştı - 300 aldı
2) açılışta kapanacaktır - 150 bırakarak hemen kapatın
3) 300'lük bir boşlukla açılma - boşluk 0 sırasında uçuşta vuruş (ornitorenklerle bataklık)
Herhangi bir ihtimalim yok ama 7350-74'e doğru bir hareket var ama oradan evet belki 70'in altında ama çok da uzak değil.
800 sts için hareket etmeye devam et, üzgünüm: