stranger :
Evet, ve sonra Nikolai çubukların arkasından geliyor ....
Stange, ben bağımsız bir çocuğum, sarımsak, insanların burada ne yaptığı umurumda değil. Valla ben anlamadım nafik ham maddeye tırmanmak. Bu bir tür zihniyet. Bu konuyla delice ilgileniyorum.
 
Arkadaşlar ben zaten .... açıklama için, üç rakam ve üzeri kârdan memnunum ve ne olduğu umurumda değil, hammadde, muye veya başka bir şey. Aynı Audi'yi 70.5'ten aldım ve yarısını 73.5'te kapatacağım ve ne olduğundan bahsediyorum .... m. Kimseyi hiçbir şeye çağırmam ve tavsiyede bulunmam, yatırımcılara ihtiyacım yok, Moskova'yı amcam için zorlayacağım, peki benden ne istiyorsun? gitmeyeceğim.
stranger :

işte audi

Euro karalamanıza benziyor mu?

Spota 32 pip eklemeyi unutmayın.

şu anda 0,7'nin altında bir getiri çok olası..........
yolda sadece 2 direnç var ama çok zayıf olanlar.. bu seviyelere yüklenme görünmüyor.. ama şu anda dedikleri gibi... boğalar savunmaya başlarsa sürüklerler.. ayıların pozları çok dağınık.

 
Roman Busarov :
şu anda 0,7'nin altında bir getiri çok olası..........
Herhangi bir ihtimalim yok ama 7350-74'e doğru bir hareket var ama oradan evet belki 70'in altında ama çok da uzak değil.
 

stranger :
Ребятки, я уже за....ся обяснять, меня устраивает прибыль от трех фигур и выше и мне пох что это, сырье, муйе или еще чего. Скупил то же ауди от 70.5 и половину закрою на 73.5 и мне про....м что оно такое. Никого ни к чему непризываю и не советую, инвесторы мне и нах не нужны, буду я моск для дяди напрягать, так что вам то от меня надо? Не въеду.

İşte anahtar! zaten 70.5 aldım, lohi kapanış fiyatına baktınız mı? orada 71.90! Zaten 150 pp'si var. boo, enayiler nereye gideceğini merak ediyor - ama ne fark eder ya da 73'e ulaşmaz. Oracle yanıt seçenekleri: -

1) 73'e ulaştı - 300 aldı

2) açılışta kapanacaktır - 150 bırakarak hemen kapatın

3) 300'lük bir boşlukla açılma - boşluk 0 sırasında uçuşta vuruş (ornitorenklerle bataklık)

 
stranger :
Herhangi bir ihtimalim yok ama 7350-74'e doğru bir hareket var ama oradan evet belki 70'in altında ama çok da uzak değil.

800 sts için hareket etmeye devam et, üzgünüm:

 
Ishim :
Oh Ishimka kendini çekti avcı :)
