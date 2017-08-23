FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 703
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Birisi, her iki yönde de gecikmeler olan iyi bir senaryo gördü. Bana göre bu durumda. Bağlayacağım.
Eidler, geri alma ve geri tepme, kendiniz karşılaştırın ...
kahretsin anlamadı. orada mı yoksa orada mı? sıçradı değil mi?
İyi günler! Bütün Avrupa'yı sattın mı? )))
cho, hepsi birleştirildi mi? Bekliyorum, bölümlerin geçit töreni için sabırsızlanıyorum.
cho, hepsi birleşti mi? Bölümlerin geçit töreni için sabırsızlanıyorum.
herkes yeraltına gitti, kâse besteledi.
Böylece aşağı indik - bu yüzden gidiyoruz ....