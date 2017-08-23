FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 703

vaz :
Birisi, her iki yönde de gecikmeler olan iyi bir senaryo gördü. Bana göre bu durumda. Bağlayacağım.
Evlat, Polonyalıların sana yardım etti mi?
 
new-rena :
Eidler, geri alma ve geri tepme, kendiniz karşılaştırın ...
cehennem anlamadı. orada mı yoksa orada mı? sıçradı değil mi?
 
iIDLERr :
kahretsin anlamadı. orada mı yoksa orada mı? sıçradı değil mi?
büyüyen bir trendden geri dönüş biraz aşağı ve geri. Geri çekilmelerden al, sıçramalardan sat. Hayatta, Mit genellikle böyle söylerdi - "İrade çağı görülmez!" )
[Silindi]  
 
pako :

İyi günler! Bütün Avrupa'yı sattın mı? )))

 
cho, hepsi birleşti mi? Bölümlerin geçit töreni için sabırsızlanıyorum.
 
iIDLERr :
cho, hepsi birleştirildi mi? Bekliyorum, bölümlerin geçit töreni için sabırsızlanıyorum.
şaka yapıyorsun chtol - yüz noktada mı? )))
[Silindi]  
iIDLERr :
cho, hepsi birleşti mi? Bölümlerin geçit töreni için sabırsızlanıyorum.
herkes yeraltına gitti, kâse besteledi.
[Silindi]  
Vladimir Zubov :
herkes yeraltına gitti, kâse besteledi.
Böylece aşağı indik - bu yüzden gidiyoruz ....
 
Ivan Vagin :
Böylece aşağı indik - bu yüzden gidiyoruz ....
işaretleme zamanı, tatil köşeyi dönünce...
