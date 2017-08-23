FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 753
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Lütfen Avrupa'ya bir göz atın .. Acı verici iştah açıcı görünüyor ... Sizin fikriniz ..
10 yıldır D1...noktada...
Ne kadar saçma ve saçma bir bahane. Sadece saf masumiyet. )
Seninle asla, hiçbir şey ve tartışacak hiçbir şeyim yok. Bunu aklınızda bulundurun ve hakaret olarak kabul ettiğiniz şeyleri görmeyeceksiniz, ki bunlar aslında sadece hayal gücünüzde hakarettir. )))
satıldı, istiyorum 133.63)
Lütfen Avrupa'ya bir göz atın .. Acı verici iştah açıcı görünüyor ... Sizin fikriniz ..
euro/pound daha güvenilir sinyal, 0,7240'ın altında dur
moron
Taşları hazırladı.
Herkes atabilir
satıldı, istiyorum 133.63)
Ayrıca can sıkıntısından manuel olarak ticaret yapıyor musunuz?
Evet, ona programdan bir tahmin verdim. orada satıldı.
ve can sıkıntısından forumda takılıyorum.
ama ya...