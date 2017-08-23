FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 492

Roman Busarov :

daha doğrusu 1.5555'ten düşük olmalıydı

Hayır, kapanış 1.5550'de mükemmel olurdu ve daha düşük kapanırdı. Niye ya? Çünkü orada, satışta, babes ahbaplar.
 
stranger :

Sevgili Baba, aydınlanmadan ölmemize izin verme, bize doğruyu söyle.

hemşireler görene kadar

Sen kendin buradasın ... Emirler - yardım etmek - ilaç vermek - orada bir hap - asıl şey pembe yememek
 

Doğru...


 

Haftalık mevduattan elde edilen kazançların yüzde kaçı norm olarak kabul edilir?

soru herkese hitap ediyor.. teşekkürler.

vladds :

Haftalık mevduattan elde edilen kazançların yüzde kaçı norm olarak kabul edilir?

soru herkese hitap ediyor.. teşekkürler.

Kendiniz için kârlı hedefler belirlemek, boşaltmanın yoludur, piyasanın ve sisteminizin verdiği normdur, yeterince vermiyorsa, sistemi “bükmeniz” gerekir.
 
vladds :

Haftalık mevduattan elde edilen kazançların yüzde kaçı norm olarak kabul edilir?

soru herkese hitap ediyor.. teşekkürler.

pro hedge fonları yılda %20 - çatının üstünde -

Hedge fonlar için son altı ayın ortalaması %1,5

belki küçük omuzları vardır ... x.z.

 
Vladimir Zubov :
Kendiniz için kârlı hedefler belirlemek, boşaltmanın yoludur , piyasanın ve sisteminizin verdiği normdur, eğer yeterince vermiyorsa, o zaman sistemi “bükmeniz” gerekir.

Ö.

Onu "bükmeye" gerek yok, bu zaten açgözlülük ve sabır eksikliği)

stranger :

Ö.

Onu "bükmeye" gerek yok, bu zaten açgözlülük ve sabır eksikliği)

Demek istediğim, sistem tamamen "pamuk" ise, değiştirilmesi veya iyileştirilmesi gerekiyor.
 
Yuan düştü, içeceğim,
yere bir sopa atmak
 
Vladimir Zubov :
Kendiniz için kârlı hedefler belirlemek, boşaltmanın yoludur, piyasanın ve sisteminizin verdiği normdur, yeterince vermiyorsa, sistemi “bükmeniz” gerekir.
Piyasa her zaman verir, verir ve verir! Asıl soru, onun sana verdiğini alabilir misin?
