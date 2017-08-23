FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 566

Yeni yorum
 
Şu anda, Rena'nın öz sermayesi de 1.5550'den başlayan satışlarla büyüyor...
 

hadi bir içki hakkında konuşalım, başkalarıyla ne tartışalım - özlem ...

5700,5695 3871 attı

ve şimdi şöyle:

 
stranger :
İçmiyorum, bu yüzden "düşüncelerini" sakince dinleyemiyorum)
Neden içmemeniz gerektiğinin kesinlikle farkında olmalısınız.
 
Akıllı olsalar bile, hepsi aynı.
 
58 civarında kekeledi mi?
 
Lesorub :

hadi bir içki hakkında konuşalım, başkalarıyla ne tartışalım - özlem ...

5700.5695 3871 attı

ve şimdi şöyle:

Peki ne var ve sırada ne var? Tuz gerekir!
 
Nikolai Romanovskyi :
Peki ne var ve sırada ne var? Tuz gerekir!

eurosmall satın al:

 
Lesorub :
58 civarında kekeledim mi?
ne olmuş? olmaz mı?
 
iIDLERr :
ne olmuş? olmaz mı?

Olacak, ama onun bundan haberi yok.

Neden içmiyorsun, neden, bir şey ... , pah, kalitesiz içecekler satılıyor)))))))))))))) ve kiminle kimse yok ve arzu yok.

Ona söyleyin - nereden bir pound alacağını düşünün ve tarlada koşar, birkaç pip alır ve sürükler - bakın, ama onları iki kat daha fazla satın almanın Mui Ne olduğu gerçeği.

 
iIDLERr :
ne olmuş? olmaz mı?

evet umurumda değil...

sazanların nesi var?

1...559560561562563564565566567568569570571572573...1996
Yeni yorum