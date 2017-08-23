FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 141

Anatoli Kazharski :
Unut diyorsun ama kendin gol atamıyor musun? Fakir adam. Çatınız nasıl? "Monica" seni uçurmadı mı? Bugün yüzde kaçını çözeceksin? Erikleri saymayı unutmayın. )))

Ay'da 1.3003'e ve TR 2967'ye dikkat etsem iyi olur

ve hiçbir şey hakkında şımartıyorsun ...

 
Dax longs içinde olgunlaşır) Kimin deposu daha büyükse, konumsal olarak o kadar yaklaşık 11800'e kadar girebilirsiniz)
 
Lesorub :

ve onların tarikatı...

rüzgar çantaları - balabolov

Evet, buradaki rüzgar torbaları sadece sensin, "Atlayacağım", "Atlayacağım." Hafta sonu, fırsatlar önceden açıklandı, Pazartesi günü açıldılar, üzerine herhangi bir lot büyüklüğü yazılmadan ekran görüntüleri yayınlandı. Bu, diğer katılımcılardan açıkça gözlemlemediğim bir özellik. 20-30 dikizledim ve çalılara koştum (kaçmak için zamanım yoktu), hesaba katmıyorum, aptallık.
 
stranger :
20-30 dikizledim ve çalılara koştum (kaçmak için zamanım yoktu), hesaba katmıyorum, aptallık.
Burada tartışırım) Eğer bu 20-30p sabitse, o zaman bu iyi bir sonuçtur. Tabii ki, bilinçli olarak ve rastgele alınmadıkları sürece.
 
stranger :
Evet, buradaki rüzgar torbaları sadece sensin, "Atlayacağım", "Atlayacağım." Hafta sonu, fırsatlar önceden açıklandı, Pazartesi günü açıldılar, üzerine herhangi bir lot büyüklüğü yazılmadan ekran görüntüleri yayınlandı. Bu, diğer katılımcılardan açıkça gözlemlemediğim bir özellik. 20-30 dikizledim ve çalılara koştum (kaçmak için zamanım yoktu), hesaba katmıyorum, aptallık.
Peki 20-30 bip de bir konu, geri dönüşten beklerken 5-6 kez beklerseniz bunun için çıkacaktır. Ya da burada yürümeyecek, bence konu tamamen samimi))
 
stranger :
Evet, buradaki rüzgar torbaları sadece sensin, "Atlayacağım", "Atlayacağım." Hafta sonu, fırsatlar önceden açıklandı, Pazartesi günü açıldılar, üzerine herhangi bir lot büyüklüğü yazılmadan ekran görüntüleri yayınlandı. Bu, diğer katılımcılardan açıkça gözlemlemediğim bir özellik. 20-30 dikizledim ve çalılara koştum (kaçmak için zamanım yoktu), hesaba katmıyorum, aptallık.

tartışmalı açıklama...

http://tradersterritory.com/index.php?showtopic=9717&page=1

ve lot sana ne verecek?

Girişte depozitonun %16-20'si ve 4 çift için: euro, pound, şef, harrier

new-rena :
Eh, böyle bir strateji listelenir. Açıkça. Ayrıca daha uzun süre beklerseniz daha iyi olduğuna inanamadım ....
Ve ne daha iyi çıktı? Geri dönüşler geldiğinde psikolojik olarak benim için hoş değil, eğilimin değişmediğini de zihnimle anlıyorum, ancak yine, her geri dönüşte değişme olasılığı ortaya çıkıyor.
 
Bir saat içinde eyaletlerde işsizlik maaşı açıklanacak ve sonra taşıyıcı, görünüşe göre ...
 
-Aleks- :
Ve ne daha iyi çıktı? Geri dönüşler geldiğinde psikolojik olarak benim için hoş değil, eğilimin değişmediğini de zihnimle anlıyorum, ancak yine, her geri dönüşte değişme olasılığı ortaya çıkıyor.

Psikolojik olarak - ben de anlıyorum, yani sadece bir robot.

Aritmetikten (pipler) daha iyi geometrik ilerleme (trend ağı).

 
new-rena :

Psikolojik olarak - ben de anlıyorum, yani sadece bir robot.

Aritmetikten (pipler) daha iyi geometrik ilerleme (trend ağı).

Eğilime göre bir ilerleme var, görünüşe göre doldurma ile, ama ya son doldurmada bir tersine çevirme olursa?

Trendlere göre çalışacak ama kısa bir hareketle - düzeltmeleri toplayacak bir sistem düşünüyorum. Ancak trend değişikliğinde de sorun var - çok geç ortaya çıkıyor ...

