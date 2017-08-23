FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 400
hayır, kimse şikayet etmiyor. Adam sadece kendisiyle çelişiyor. Burada bir grup insanı pipers olarak adlandırdı, ama bir kuruş için yiyor. Herkesin kendi stratejisi vardır ve herkes kendi ahlaksızlığına göre yer. Bunda yanlış bir şey görmüyorum.
İşlemlerimi gösterdim mi? Peki, o zaman bana oradaki senti göster, parmağını dürt.
Bir kuruş yemeye çalıştın, çok mu yedin? Bu aptalca bir ... m, bunu bir kereden fazla söyledim, bir gün içi için bile süper bir profesyonel olmanız ve verilere hızlı erişiminiz olması gerekiyor, ancak genellikle sent konusunda sessiz kalıyorum.
Köylülerle birlikte Ziyafet kimin pahasına?
Rena, bildiğin en basit algoritmik strateji nedir?
Burada biraz şok oldum - küçük bir yayılma ile tarih üzerinde çok basit bir şey denedik - iki yıllık sürekli büyüme
test cihazında büyüme? Ördek bir sır değil, böyle bir sürü sanal kasem vardı. gerçek hayatta, bu sadece işe yaramayacak, şimdi böyle tırtıllara izin vermiyorlar.
stratejilerle dolu. eğer basitse...
Deneyin - kilidi açın. Diyelim ki fiyat bisikletten 10 puan daha yüksek, kilitten satışı kapatın ve mevcut olanda kilidi tekrar açın. Vb. Aksine - aynı şey.
Rena, hadi Audi, sat dedin, hedefi söylersin yoksa onu da yazarım)
Evet, hala 150 puanlık bir anlaşma bekliyorum. İrade?)
Pekala, kimseyi boğmuyorum, kendiniz söylediniz - bir buçuk incir için anlaşmamız var, ben de bir tane istiyorum ...
... eğer bir pip bir trend değil de bir trend ticareti yapıyorsa, fiyatın nereye hareket edeceği önceden bellidir.
Beyler burada ne yazdığını açıklar mısınız? gerçekten anlamıyorum.
1. Pip? Pipsa ticareti mi? Bunun gibi?
2. Bir trend, ancak bir trend değil.
3. Paragraf 1 ve 2'den fiyatın nereye hareket edeceği nasıl anlaşılır?
Bir çeşit bulmaca.
...
verme - bu ne anlama geliyor - kesiyor?
ve doğrudan Moskova borsasına gitmediniz mi? orada da, komisyoncular aracılığıyla - ama aynı zamanda arama yapan adamlar da bulabilirsiniz - onlara bir strateji veriyorsunuz - size demir veriyorlar - bunu düşünmediniz mi?