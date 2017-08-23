FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 425

Vladimir Zubov :

Eğlence birazdan başlayacak

yukarı

sonra 1.54'e düştü

ve sonra uzun

 
new-rena :
pound, katılıyorum. büyük olasılıkla, faiz oranı bugün değişmeyecek.

Haftayı 56 civarı kapatacağına dair bir sır vereyim))))

Ama hiç kimseye söyleme...

 
hala net değil. Bu konuyla ilgili haberlerde sadece üç satırım var.

şimdi ekonomik takvimler - kim kimi geride bırakıyor)

 
stranger :
Haftayı 56 civarı kapatacağına dair bir sır vereyim))))
evet tartışmıyorum. koş ve geri gel.
 
stranger :

Ama hiç kimseye söyleme...

mezar)
 
stranger :
....

ama yine de kilidin ortasını arardım ve büyük olasılıkla bu konuya geri dönmemiz gerekiyor.

bir seçenek olarak - öngörülen ve fiyat fiyatı arasında arbitraj ....

ve gösterge olarak bir ninja kullanmanız gerekebilir...

 
new-rena :

stranger :
iyi gülüşler, geyik topla
[Silindi]  
 
Vladimir Zubov :
GBP/NZD için iyi bir görüntü Yükleme yapmıyorum, 2.3813'e geri dönmeyi umuyorum
