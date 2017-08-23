FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 425
Eğlence birazdan başlayacak
yukarı
sonra 1.54'e düştü
ve sonra uzun
pound, katılıyorum. büyük olasılıkla, faiz oranı bugün değişmeyecek.
Haftayı 56 civarı kapatacağına dair bir sır vereyim))))
Ama hiç kimseye söyleme...
Eğlence birazdan başlayacak
hala net değil. Bu konuyla ilgili haberlerde sadece üç satırım var.
şimdi ekonomik takvimler - kim kimi geride bırakıyor)
....
ama yine de kilidin ortasını arardım ve büyük olasılıkla bu konuya geri dönmemiz gerekiyor.
bir seçenek olarak - öngörülen ve fiyat fiyatı arasında arbitraj ....
ve gösterge olarak bir ninja kullanmanız gerekebilir...
