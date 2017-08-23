FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 961

Gulnaz Akhtyamova :

İyi.

Beşincisi birinciye cevap vermeyebilir. Anlamak. Buna karşı hiçbir şeyim yok.

beşinci! beşinci! Ben ilkim - hoş geldiniz! ))) (Altıncıya sor! - pound için sonuncu kim!, Yoldaş!, burada durmuyordun!)
Ishim :
beşinci! beşinci! Ben ilkim - hoş geldiniz! ))) (Altıncıya sor! - pound için sonuncu kim!, Yoldaş!, burada durmuyordun!)

Beşinci resepsiyon, ben ilkim)

Yani satın almak mı?

 
mmmoguschiy-new :
Devamını oku, devamını oku
Nereye gidilir?

mmmoguschiy-new 2015.09.29 03:57 TR
O halde bugünün resmi:

Evra - Bence kriter aynı kalıyor - 1.135-1.14. Ama biraz şüpheli.
Yenka - seçenek yok - bir arıza için hareketin devamı.
Gerisi - xs.

Tamam,
Burada pip yapıyorum.

Teşekkür ederim!
Gulnaz Akhtyamova :

Beşinci resepsiyon, ilk ben)

Yani satın almak mı?

İlk önce - satın alın
 
Ishim :
İşim, Euro hakkında ne söyleyebilirsin?
Satın almaya devam mı?

Tahmin geçerli mi?
Teşekkür ederim!
 
Владимир Жириновский :
İşhim, Euro hakkında ne söyleyebilirsin?
Satın almaya devam mı?

Tahmin geçerli mi?
Teşekkür ederim!
hayır, euro değişebilir, satın alma kapalı - şimdi 0t 1236 sat (kırmak için)
Ishim :
beşinci! beşinci! Ben ilkim - hoş geldiniz! ))) (Altıncıya sor! - pound için sonuncu kim !, Yoldaş!, burada durmuyordun!)
mmmoguschiy-yeni :
İlk önce - satın alın
Evgeniya Balçin :
Dün bir pound aldım, özellikle bugün için 15166 15399 gibi bir aralığım var ...
vaz :
Sonunda satın almak gerekli olacağını düşünüyorum. Sadece bazı insanlar anı kaçırmaktan korkarlar. Kendisi böyle, harrier 1.342 sattı.)))

Ördek o zaman yakında satacağım ... TEŞEKKÜRLER !!! alım için beyler


 
Dün bir pound aldım, özellikle bugün için 15166 15399 gibi bir aralığım var ...
Evgeniya Balchin :
Dün bir pound aldım, özellikle bugün için 15166 15399 gibi bir aralığım var.
Neye göre yönlendirildiler? Ne düzeyde?
 
mmmoguschiy-new :
Neye göre yönlendirildiler? Ne düzeyde?
Oh, kafanı dağıtmayacağım ... üzgünüm.
