FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 961
İyi.
Beşincisi birinciye cevap vermeyebilir. Anlamak. Buna karşı hiçbir şeyim yok.
beşinci! beşinci! Ben ilkim - hoş geldiniz! ))) (Altıncıya sor! - pound için sonuncu kim!, Yoldaş!, burada durmuyordun!)
Beşinci resepsiyon, ben ilkim)
Yani satın almak mı?
Devamını oku, devamını oku
Evra - Bence kriter aynı kalıyor - 1.135-1.14. Ama biraz şüpheli.
Yenka - seçenek yok - bir arıza için hareketin devamı.
Gerisi - xs.
Tamam,
Burada pip yapıyorum.
Teşekkür ederim!
Beşinci resepsiyon, ilk ben)
Yani satın almak mı?
Teşekkür ederim!
İşhim, Euro hakkında ne söyleyebilirsin?
Teşekkür ederim!
İlk önce - satın alın
Dün bir pound aldım, özellikle bugün için 15166 15399 gibi bir aralığım var ...
Sonunda satın almak gerekli olacağını düşünüyorum. Sadece bazı insanlar anı kaçırmaktan korkarlar. Kendisi böyle, harrier 1.342 sattı.)))
Ördek o zaman yakında satacağım ... TEŞEKKÜRLER !!! alım için beyler
Dün bir pound aldım, özellikle bugün için 15166 15399 gibi bir aralığım var.
Neye göre yönlendirildiler? Ne düzeyde?