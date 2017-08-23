FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 175

stranger :
Evet, SEN her şeyi yapabilirsin, Ey Yüce Olan, SEN...şey, o değil...

Yaşlı olanın bize nasıl doğru ticaret yapacağımızı söylemesi daha iyi, çünkü muhtemelen tam olarak pips aldığınızı kabul edin, sadece bize uzun vadede oturduğunuzu söylüyorsunuz.

tercihen harrier hakkında, aksi takdirde genellikle anlaşılabilir

Kayda hazırım, belki hala satmam gerekiyor?

 
Pekala, kim pound'a sihirli bir pense verirse, çabuk düştü, bir hızla büyümek istemiyor ...
 
donHenaro :

Evet ve daha fazlası))
 
Nikolai Romanovskyi :
Evet ve daha fazlası))
buna mı kızıyorsun
 
lun 2950'yi verir misin?
 
Lesorub :
Pekala, kim pounda sihirli bir pense verirse, çabuk düştü, bir hızla büyümek istemiyor ...
PM'de
 
Ishim :
Kimse seni trol olmaya zorlamıyor.
zaten yorgunum...
Hadi suşi mantarları...
Kışa yaklaşalım)))
Yaz akşamı...
 

kimsenin müziğe ihtiyacı yok...

 
donHenaro :

Don He..., Hayır...., kısacası, özellikle aptallar için - Artık pazarlıktan bahsetmiyorum)))
 

bir pound için geri çekecekler, bir limit alacağım:


