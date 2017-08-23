FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1011

Yeni yorum
 
lactone :
bir süre altın satmak)
gümüş satıldı. işte böyle bir kamikaze.
 

Kakla'dan taze içeriden biri, ugh - oyuncak bebek



 

Garip ve anlaşılmaz, takvimden GSYİH'nın ayına göre bilgisayar korsanları çaldı

sabah oldu, hayır...

 
Ishim :
boğalar doğru geldi
Bykokidalovichi geldi ...
 
iIDLERr :
gümüş satıldı. işte böyle bir kamikaze.
gerçekten kamikaze)
 
azfaraon :

EURUSD 1.1198 satın alma durdurma

USD/CAD 1.3101 alış durdurma

NZD/USD 0.6477 satış durdurma

Ne sikim satın alıyor en üstte duruyor, en alttaki satın alma limitini kullanmak daha iyi.
Bir satın alma durağının olduğu yerde (1.1198) satış hakkında düşünmenin zamanı geldi))) Benim için stoplu bu seçenek kabul edilemez (çok fazla kar kaybı).
İşim :
boğalar doğru geldi

Sadece burası nerede kapatılacağı.
Çizmek.

Sağolun beyler !
 
Çok kısa vadeli) Pound 5270-5317
 
Владимир Жириновский :
Ne sikim satın alıyor en üstte duruyor, en alttaki satın alma limitini kullanmak daha iyi.
Bir satın alma durağının olduğu yerde (1.1198) satış hakkında düşünmenin zamanı geldi))) Benim için stoplu bu seçenek kabul edilemez (çok fazla kar kaybı).

Sadece burası kapatılacak yer.
Çizmek.

Sağolun beyler !
Yani Öğretmenler teşekkür etmiyor
[Silindi]  
Владимир Жириновский :
Ne sikim satın alıyor en üstte duruyor, en alttaki satın alma limitini kullanmak daha iyi.
Bir satın alma durağının olduğu yerde (1.1198) satış hakkında düşünmenin zamanı geldi))) Benim için stoplu bu seçenek kabul edilemez (çok fazla kar kaybı).


Kimseyi bir şeye zorlamıyorum, sadece düşüncemi ifade ediyorum... Geri kalan her şey zamanı gösterecek..
 
azfaraon :
Kimseyi bir şeye zorlamıyorum, sadece düşüncemi ifade ediyorum... Geri kalan her şey zamanı gösterecek..
1 pound = 0.45 kg?
1...100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018...1996
Yeni yorum