FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 513

mmmoguschiy-new :
Bu arada, sivrisinek hakkında - kapatmıyorum. Sürekli çalışır. Bilgi eksikliği araya giriyor. Tavan arasını gerekli bilgilerle doldurmak gerekir))
Tavan arası deliklerle doluysa, onu çekiçlemek işe yaramaz. ))
 
stranger :
Yani, Moskova çalışıyorsa ve buraya sadece Mui Ne uygulamak için gelmediysen, bir şey söyle, bak ve sana bir şey söyleyecekler, herkesin tavan arasında yeri var)

yani 1.07'deki euro hakkında .. size zaten söylediler, inanmayın ...

3244'te ay - ayrıca değil ...

 
mmmoguschiy-new :
Eh, herhangi bir soru görmüyorum)) Çinliler ve çoklu hareket hakkında paylaştım;) ama bu doğru - sesli düşünmek. gerçeği bilmiyorum

ama genel olarak, burada bensiz çok fazla zeki insan var - söyleyecek bir şeyi bile işaret ediyorum))
Hadi söyle neden sana sorayım, belki sabah kurumuş kurbağa bacağı çıkarırsın ve kamlay)))))
 
Lesorub :

yani 1.07'deki euro hakkında .. size zaten söylediler, inanmayın ...

3244'te ay - ayrıca değil ...

Hayır canım, şimdilik 1.13'te euroya inanıyorum)
 
stranger :
Hayır canım, ben şimdilik 1.13 euroya inanıyorum )
 
Lesorub :
1.1060 euro bekliyorum orda 1.1240/80 den tuz alacağız
 
Lesorub :
Yine domateslere kadar tuzlayacağını da biliyorum))))
 
stranger :
Yine domateslere kadar tuzlayacağını da biliyorum))))
Bizi korkutmana gerek yok baba))
 
Baba bizi domatesle korkutma!
 
Lesorub :

Romanovsky'yi dinleyin, sadece satışları düşünmeyin) Euro'dan bahsediyorum)

Ve çok fazla uçmaması için ayın altına bir havza koyun)))

