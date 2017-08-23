FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 513
Bu arada, sivrisinek hakkında - kapatmıyorum. Sürekli çalışır. Bilgi eksikliği araya giriyor. Tavan arasını gerekli bilgilerle doldurmak gerekir))
Yani, Moskova çalışıyorsa ve buraya sadece Mui Ne uygulamak için gelmediysen, bir şey söyle, bak ve sana bir şey söyleyecekler, herkesin tavan arasında yeri var)
yani 1.07'deki euro hakkında .. size zaten söylediler, inanmayın ...
3244'te ay - ayrıca değil ...
Eh, herhangi bir soru görmüyorum)) Çinliler ve çoklu hareket hakkında paylaştım;) ama bu doğru - sesli düşünmek. gerçeği bilmiyorum
ama genel olarak, burada bensiz çok fazla zeki insan var - söyleyecek bir şeyi bile işaret ediyorum))
Hayır canım, ben şimdilik 1.13 euroya inanıyorum )
Yine domateslere kadar tuzlayacağını da biliyorum))))
Romanovsky'yi dinleyin, sadece satışları düşünmeyin) Euro'dan bahsediyorum)
Ve çok fazla uçmaması için ayın altına bir havza koyun)))