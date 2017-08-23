FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 773

Yeni yorum
 
Sergey Novokhatskiy :

EURTRY en az altı ay kısa...

Hayırlı ve kazançlı...


Türkiye'de (Kürt petrolüne uygulanan ambargo yakında sona erecek) artı Suriye'de ciddi bir iç çatışma mümkündür. Önümüzdeki yarım yıl, gerçek mi?
 
Lesorub :
Firavun, bugün için Euroena çizin...
hedeflerin için pound ve harrier beklemeye devam ediyor musun?
[Silindi]  
 
new-rena :
hedeflerin için pound ve harrier beklemeye devam ediyor musun?

Rena, hedef bir günde alınmazsa (ayı 11 pip geride bırakarak), o zaman sipariş gizlenir (dün yapıldı).

Yeni hedefler bugün Moskova saatiyle 11:00'de olacak.

Bir pound yoktu.

 
azfaraon :
TEŞEKKÜR!
 
Lesorub :

Rena, hedef bir günde alınmazsa (ayı 11 pip geride bırakarak), o zaman sipariş gizlenir (dün yapıldı).

Yeni hedefler bugün Moskova saatiyle 11:00'de olacak.

Bir pound yoktu.

Bu güzel, ihtiyacın olan şey bu...
 
bunun gibi euro japon ak
 
new-rena :
iyi, güzel
Yıl sonuna kadar kadının bilgeye nasıl tahammül edeceğini göreceğiz...
 
Lesorub :
Firavun, bugün için Euroena çizin...
bugün Kanada satılacak - CAD !!!
 
Ishim :
bugün Kanada satılacak - CAD !!!
Moskova saatiyle 11.00'de (ihtiyacı varsa) tam olarak nereden ve nereye söyleyeceğim ...
1...766767768769770771772773774775776777778779780...1996
Yeni yorum