Roman Busarov :

Başlamak için 1.2780 =)

belki hızlı gitti...

ve pound esneme sınırı aldı

 
Vizard_ :

Ölüyorum)))
Senseikins ve Maruska hamamböcekleri yerde koşuyor.
Yaşlı olan onları bir terlikle tokatlar.
Senya ciyaklıyor - sadece benim değil ... sadece benim değil)))

Mücadele zaten başlangıçta başladı - rakipler pisti yağla bulaştırdı. (piçler)
 
Hadi, O, daha fazla tekerlek ... Mantarlar için ormandan geçmesine izin verin)))
 
Nikolai Romanovskyi :
+50 pip to karma usd/cad , anneni ve babanı dinleyip tatlı yiyeceksin, 1.1050 euro satacaksın. Tüm bayanlar ve baylar, iyi günler ve tabii ki yeşil kar!
Dün nasıl yediğini gördüm, her şeyini havaya uçurdular.
 
Dmitry Chepik :
Hadi, bize euro düzeltmesi hakkında daha fazla bilgi verin.

Don Pedrito, sen de çiz.

Uh, bazı pedros ve gomes ....

 
Ishim :
Neden ekrana bakıyorsun, uzun zamandır her şey anlatılıyor. Ne kadar pamm tutuyorsun? Ben yönüne karar veririm ve bir ay içinde çekerim, bir ay daha... Her fiyat hapşırmasına tepki vermenize gerek yok, bu bir başkası için. Evra bir yıldır sürünüyor neden ona bakıyorsunuz...
 
 
stranger :
Garip, bağla. profiller ve deltalar üzerinde işlem yapabilirsiniz. Her gün yapmak zorunda değilsin. Bir hafta boyunca poz vermekte rahat değilim. gün içi veya yarım yıl+++
 
stranger :
Genellemeye gerek yok))), dün ekran stüdyodaydı.
 
stranger :

Nişasta, en azından hapları kendin yut, atomlar saldırıdan uzak değil !!! ;) Değilse - Sihirbaz'a sorun - paylaşın
