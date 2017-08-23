FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 182
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Neden böyle yalan söylüyorsun da kızarmıyorsun? Veya 100 dolarlık bir depo)) ve satın alınırsa, hedef 1.60 değil, 1.27 IMHO, hedefleriniz harika efendim
birçok şanlı boşluk olacak)
baskıda, düzenlilik gözlemlenebilir - 80-120 piplik neredeyse geri tepmesiz bir büyümeden sonra. - 30-40 pip kırmızı bir mum belirir. Yeşil ise tam tersi. (5 giriş burada çevrimiçi olarak işaretlendi veya orada değildiniz, forumu takip etmiyor musunuz?)
İşte bir erkek değil, bir Kocanın sözleri !! (genel olarak kimse girusu zorlamak istemez, sadece Yusuf üfler)
Hezeyanından ikinci kazara bir yan etki elde etmeyi başardı.
Onunla ne yapacağını bilmiyor... bir illüzyon satıyor...
baskıda, düzenlilik gözlemlenebilir - 80-120 piplik neredeyse geri tepmesiz bir büyümeden sonra. - 30-40 pip kırmızı bir mum belirir. Yeşil ise tam tersi. (5 giriş burada çevrimiçi olarak işaretlendi veya orada değildiniz, forumu takip etmiyor musunuz?)
evet hayır, sadece zayıfsın ve dostum. aparat ve kafa.
Sadece kelimenin yanında başka bir şey var)))) Tüm saçmalıklarınız
10 için kontrol edilen min))) Yanık )))
baskıda, düzenlilik gözlemlenebilir - 80-120 piplik neredeyse geri tepmesiz bir büyümeden sonra. - 30-40 pip kırmızı bir mum belirir. Yeşil ise tam tersi. (5 giriş burada çevrimiçi olarak işaretlendi veya orada değildiniz, forumu takip etmiyor musunuz?)
Sen ve Yusuf iki illüzyonistsiniz. İlki tamamen donmuşsa...
Hezeyanından ikinci kazara bir yan etki elde etmeyi başardı.
Onunla ne yapacağını bilmiyor... bir illüzyon satıyor...
Yusuf en azından okulda okumuş, 2+2 biliyor ama BU...
Senka... İstatistik kelimesini öğrendiğinizi anlıyorum.
Sadece kelimenin yanında başka bir şey var)))) Tüm saçmalıklarınız
10 için kontrol edilen min))) Yanık )))
birçok şanlı boşluk olacak)
Nasıl belirlendi?
tesadüf değil mi
https://www.mql5.com/ru/code/10755
Yusuf en azından okulda okumuş, 2+2 biliyor ama BU...