FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 182

Nikolai Romanovskyi :
Neden böyle yalan söylüyorsun da kızarmıyorsun? Veya 100 dolarlık bir depo)) ve satın alınırsa, hedef 1.60 değil, 1.27 IMHO, hedefleriniz harika efendim
Düşerse, 1.2940(30), IMHO'dan daha düşük olmayacaktır. Ayaklarını topla. Ve sonra yukarı))
 
iIDLERr :
birçok şanlı boşluk olacak)
Bu kesin)) bekliyoruz
 
Ishim :
baskıda, düzenlilik gözlemlenebilir - 80-120 piplik neredeyse geri tepmesiz bir büyümeden sonra. - 30-40 pip kırmızı bir mum belirir. Yeşil ise tam tersi. (5 giriş burada çevrimiçi olarak işaretlendi veya orada değildiniz, forumu takip etmiyor musunuz?)
İşim :
İşte bir erkek değil, bir Kocanın sözleri !! (genel olarak kimse girusu zorlamak istemez, sadece Yusuf üfler)
Sen ve Yusuf iki illüzyonistsiniz. İlki tamamen donmuşsa...
Hezeyanından ikinci kazara bir yan etki elde etmeyi başardı.
Onunla ne yapacağını bilmiyor... bir illüzyon satıyor...
 
Ishim :
Böylece tırmıklarımıza geri döndük. Yükselen ve geri çekilen mumun ortalamasını %25 oranında alırsınız. Bu, benzer hareketlerin algılanmasını genişletir, ancak doğruluğu azaltır. Şimdi yükselişin zirvesi mumlar arasında olmadığında seçeneği analiz edelim. ve geri çekilebilir mumun ortasında . Aynı hareketlerde farklı bir mum setimiz var, görsel olarak kolay ama bir robotun bunu anlatması sorunlu. O, sizin gibi, TF'ye bölünmenin şartlı olduğunu ve mumlara bölünmenin de olduğunu anlamayacak ...
 
Ishim :
evet hayır, sadece zayıfsın ve dostum. aparat ve kafa.
Senka... İstatistik kelimesini öğrendiğinizi anlıyorum.
Sadece kelimenin yanında başka bir şey var)))) Tüm saçmalıklarınız
10 için kontrol edilen min))) Yanık )))
 
Ishim :
Sihirbaz_ :
Sen ve Yusuf iki illüzyonistsiniz. İlki tamamen donmuşsa...
Hezeyanından ikinci kazara bir yan etki elde etmeyi başardı.
Onunla ne yapacağını bilmiyor... bir illüzyon satıyor...

Yusuf en azından okulda okumuş, 2+2 biliyor ama BU...

 
Vizard_ :
Senka... İstatistik kelimesini öğrendiğinizi anlıyorum.
Sadece kelimenin yanında başka bir şey var)))) Tüm saçmalıklarınız
10 için kontrol edilen min))) Yanık )))
Bu istatistikleri gördünüz mü? Ve hala yatırımcı istiyor
 
iIDLERr :
birçok şanlı boşluk olacak)

Nasıl belirlendi?

 
Vladimir Zubov :

tesadüf değil mi

iyi içeri!
 
stranger :

Yusuf en azından okulda okumuş, 2+2 biliyor ama BU...

Resim düşündüğüm gibi değil mi? Bana kıç tekmesini hatırlatıyor...
