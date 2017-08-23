FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 62
En azından bana ne okuyacağımı gösterebilir misin ? Pek çok şey okuyabilirsiniz ama korkarım her şey için yeterli zaman olmayacak.
Özelden yazabilirsiniz.
Pekala, bence bu yeterli.
Ne yazmalı, biyografi, hatıralar?)))
Değerli bir şeyi nerede bulabilirsin?
Bu arada, forumlarda sözde ve yaygın olarak alıntılanan seçenek seviyeleri muhtemelen pazar profili ile uyumludur. Belki burada arama?
Ve orda ne açılmalı, linke tıklayıp indir yada sallanan koltuğa linki koy.
evet herşey çalıştı taba ile olmadı teşekkürler
ps
Pekala, daha fazlasını sormak istedim - piyasaya çok para döktüğünüzde ve teklif gelmediğinde - beni unutmayın - her zaman 1 dolara tüm İngiltere veya Avustralya'yı satın alacağım))))) )))
Ben mm))) mantıksal olarak akıl yürütme sizin için yararlıysa, değil mi? valla ben daha iyisini istiyorum...
mermiler hakkında - bu bahçenizdeki bir taş - döviz sadece bir emtia, mermilerle aynı - Merkez Bankası stokları mermi, yağ, çaydanlık - Bunu duymadım - muhtemelen duydunuz ...
1) kendi para birimini satabilir - bu anlaşılabilir bir durumdur - tartışıldığı yerlerin linklerini bile verdim
1a) ilginç bir soru yaptı ya da yapmadı
1b) Euro'yu desteklemek için dolar satışı yaptı (Euro'nun satabileceğine inanmak daha kolay)
2) Herhangi bir tam teşekküllü Merkez Bankası'nın farklı para birimlerinden oluşan bir para sepeti vardır.
Fed ve ECB buna sahip değil gibi görünüyor - neden yapsınlar?
"Elbette var" şeklindeki asılsız iddia - madene
bir bağlantın var mı lütfen bana ver
- ama büyük olasılıkla cevap, altın olmadığıdır - bu yüzden bakma - Evgenia'nın bağlantılarına inanıyorsanız, orada daha zor
3) herkes mm'yi farklı yorumlar
başlamak için tanımını yap
4) yani belki hiç hareket etmiyorlar ve poz vermiyorlar?
5) pekala, çok şeye bağlı olduğu açık - yani, esasen nedir?)))))
eurobucks gündüz
1b) ECB'nin euronun düşmesini önleme hedefi varsa, o zaman ECB'nin diğer enstrümanlarla birlikte euroyu satın alacağı oldukça açıktır.
2) Yukarıdaki satır aynı yazılmıştır, ancak tekrarlanması gerekecektir.
ECB (veya başka bir Merkez Bankası) onu zayıflatmak için milyarlarca parasını piyasaya döktüğünde karşılığında ne alır ve nereye gider?))))
3) Tekrar ediyorum, tek bir MM kavramı yoktur.
MM, işlemleri bir araya getirmenizi sağlayan bir regülatördür.
MM, pazarda büyük potansiyele sahip kurumsal bir oyuncudur. Bunlar hem ülkelerin Merkez Bankası hem de en büyük banka ve fonlardır.
4) Anladığım kadarıyla, düzenleyici olarak MM - belirli noktalarda işlemlere karşı taraf olarak hareket etmesine rağmen piyasa hareket etmiyor.
MM "BCA tarafından akıllı para" olarak - ve anladığım kadarıyla bunlar en büyük oyuncular - evet, piyasayı hareket ettirebilirler.
5) Londra Menkul Kıymetler Borsası'nın işlem katına erişin (örneğin).
Seviye 2 sipariş defterine bakın ve çifti 1 puan hareket ettirmek için ne kadar para birimi gerektiğini sözleşmelere göre sayın.
Bu tür şeylerle ilgilenmiyordum.
Dünkü tartışmada zar zor ustalaştım... İki yıl önce fiyatı kimin hareket ettireceği konusunda güçlü bir tartışma olduğunu hatırlıyorum - spekülatörler mi yoksa işadamları mı? Yani ortak bir görüşe varamadılar. Ve bugün, çoğu yerel tüccarın spekülatörleri bir motor olarak kabul ettiğini görüyorum. Sanki dünyanın yarısı monitörlerde oturuyor ve iyi bir hareket ettiriciyi bekliyor ...
Ama sonra kim acı çekti? Her şeyi kim ödüyor? Spekülasyon mu?
Absürt bir durum düşünelim. İzole bir yerde iki döviz spekülatörü. Fiyatlarını değiştirecekler mi? - Değil. Çünkü onların geliri ikincisini değiştirmekte... Kim nereye gideceğini hesaplarsa o kazanır. Sonra hiçbir değişiklik olmayacağını anladılar (enayi izole edildi) ve müzayede anlamını yitirdi.
Doğal olarak, üretici ve tüketici bir "loha" gibi hareket eder. Daha iyi bir oran için beklemenin bir yolu yok. Biri kendine zarar vermeden üretimi durduramaz, diğeri her gün yemek yemek zorunda.
Spekulum bir parazittir. Hiçbir şey üretmiyor, "emicilerin" hayati faaliyetiyle yaşıyor. Ve parazitlerin ölüm oranı yüksek ve hacimleri küçüktür, çünkü bir pire bir köpekten daha büyük olsaydı... bilirsiniz, köpekler olmazdı.
Yukarıdan bir yağlı boya ortaya çıkıyor - fiyat spekülatörler tarafından hareket ettirilmiyor ve uçuşlarının analizi yönü belirlemeye yardımcı olmayacak.
Zogman daha genç, gerçekten vizyonerlerle mm hakkında tartışmak istemedim. FOREX'te hiç mm olmadığını düşünüyorum - bu piyasa zaten süper likit. Altın rezervlerine gelince, elbette ABD'de var - çok uzun zaman önce bu konuda bir denetim olduğunu ve bir skandal olduğunu okudum, çünkü gerçek ile raporlama arasında büyük bir tutarsızlık var ... belki dedikodu, ancak Almanya'dan da dahil olmak üzere altın depolama gerçeği yadsınamaz.
Teşekkür ederim
mm var - platformda + enstrümanda ve bir değil - sadece bu, onlardan tüm parayı alan tüm bu her şeyi bilenler tarafından siyaha boyanmış mm değil,
işte bir örnek - metallinvsetbank Moskova'da metaller için ruble için mm yaptı - borsanın web sitesinde bir yerde resmi bilgi var - yaptı, ama şimdi durdu
ve borsa mm için para ödüyor (indirim denir) ve moskova'ya sahip olan herkes mm yapabilir ve bunun için para alabilir
takas gerektirir - iki taraflı olarak XX'nin altında bir farkla piyasada kalmak ve neredeyse sürekli kalmak - zamanın %XX yüzdesi -
bu koşulları yerine getirin - ayda 20 bin dolar kazanın -
resmi bilgi - sözleşmeler, anladığım kadarıyla borsa web sitesinde
3-7 kişilik ekiplerdeki akıllı adamlar bunu yapar ve enstrüman başına ayda 20 K alır - ve birçok enstrüman vardır - para birimleri, metaller, hisse senetleri, opsiyonlar
ve poz vermiyorlar - bir nevi - şey, tüm sırlarını bilmiyorum - ama öyle görünüyor
altın rezervleri hakkında - evet, buraya zaten kaydoldum - tam olarak yabancı para rezervlerini kastettim -
Fed'in euro'su olduğuna dair hiçbir bilgi yok, ecb'nin dolarları var
ve anlam olarak ihtiyaç duyulmazlar (sadece aşırı durumlarda)
ve Evgenia'nın orada yazdığı gibi, euro rezervlerinden daha erken para takası yaparlar ve kabul ederler.
Spekülatör yoksa, likidite çökecektir. Onlar için hala biraz kullanım var.