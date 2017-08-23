FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 151

Yeni yorum
 
Ishim :
zaten reddedildi. (Kimin ne istediğini asla bilemezsiniz ((( )
Nankör. En sadık ustana... ve göstermiyorsun...
Kırmak güzel ... hamamböceği yarışlarını göster ....)))
 
Vizard_ :
Reddetmiyorum... göster bana... ve dünküleri ekle...

Ve altı pamm...

Görünüşe göre yeni bir GRAIL doğdu

 
Vizard_ :
Nankör. En sadık ustanıza... ve göstermiyorsunuz...
Kırmak güzel ... hamamböceği yarışlarını göster ....)))
Sevgili Hocamıza karşı yeterince saygılı değilsin)))
 
Ishim :
Ekran görüntüsünü yayınladım, yorumlar? - Pekala, şaka yapacak bir hava yok, Strange'in sizi eğlendirmesine izin verin.
nerede?
 
stranger :

Ve altı pamm...

Görünüşe göre yeni bir GRAIL doğdu

Sensei bile yoruldu... turta gibi kâse pişirirdi )))
 
Ishim :
Neden dünkü kıyafetleri giymedin? giymek...
 
Ishim :
Gidip bugünün anlaşmasını bir takvime yazacağım - istatistikler için! Bu arada, pound nerede? peki ya pound? neden pound hakkında gürültü yapmıyorsun?

Aptalsın öğretmenim, şu anda umut veren şeyle gürültü yapıyorum. Ve daha fazla gürültü yapmayacağım.

Kaseyi tirelerle sürükleyin, mahvederiz.

 
Ve sen aptalsın, Öğretmen, çünkü neredeyse 60 yaşına kadar yaşadın, ama insan davranışını belirli kurallarla bir tür "TS" ye sığdırmanın imkansız olduğunu anlamadın.
 
Ishim :
Üç kez okudum ve her zaman Merkel başardı)))))) ama neden MKL'ye ihtiyacım var? Kendi kendine çalıştığı için bir yıl sonra "emilim" (dapazoni) var! Ve boşluklar ertelemeler tarafından bir yığın halinde 3 kez toplandı - ve hiçbir şey!
mükemmellik için sınır yoktur ;)
 
Ishim :
İsimleri ararlar ve sorarlar - sürükleyin, sürükleyin))))). Yerli trollerden çıldırıyorum))))))))))))))))))))))
Kurallar "troll öğretmenleri yakaladığınız yer") diyor)
1...144145146147148149150151152153154155156157158...1996
Yeni yorum