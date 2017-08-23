FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 979

ay cevap...
 
Evgeniya Balchin :
4793'üm vardı)) ama şu ana kadar sonuçları üzerinde çalışıyorlar.
dünkü alışveriş?
Lesorub :
Janet Moskova saatiyle 22.00'de havlıyor ve Eurobears'ın yazarı...
beklemek
 
Gulnaz Akhtyamova :
beklemek
Hiçbir şey olmayacak.
 
lactone :
Lesorub :
4403 TR...
11 civarında bir içkiye ihtiyacın olduğunu yazmışsın. Yani şeytanların bilgisayarına yaklaşmasına izin vermemelisin. Onları televizyonun yanında takıyorum ve sen ticarete giriyorsun. Gerçekten tr'den mi bahsediyorsun?
 
Evgeniya Balchin :
Biri bugünkü poundun resmini gösterebilir mi? 1526'yı anlamadım, değil mi? Sonra başka bir forumda bunun işe yaradığını okudum, programlarından şüphe ettiler.


Vadens :


Zayıf esnaf değil hanımefendi - kör. Bence sorun değil. serin.
 
Lesorub :
Trol yapmak gerekiyor, ay boğaları erken girişi affetmez...
 
Lesorub :
her şeyi tomurcukta satın alın, TP 1.1285 !!!

ve belki 1.1350'ye kadar (Moguchiy'nin düzeltme noktası).

İşim :

1.10


Yakışıklı aranıyor!

Bir satış tahmini daha gerçekleşti.

1.10 küresel mi?

1.1285'e gitmek için Oduncu ile aynı fikirdeyim ???



Sağolun beyler !

