FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 632
Son çeyreğe ait raporları izleyebileceğinizi iddia etmiyorum. Peki, sana ne veriyorlar?
COT'un ticaret için ana araç olduğuna beni ikna etmeye çalışmayı bırakın.
COT raporları, göstergeler, TA'lar, haberler vb., piyasaya ne zaman ve nereden girileceğine karar vermede yardımcıdır. //Şu anda, tüm bunlara ipucu olmadan göremeyen ve anlayamayan yeni başlayanlar için bir rehber diyebilirim - doğru ticaret nasıl yapılır.
Evet, SO kullanmıyorum ve ne???
Hem kendinizden hem de Strange'den gül renkli gözlükleri çıkarın ve parmaklarınızı bir yelpaze gibi bükmeyi ve köşelerde peteklerle herkesi dağıtmayı bırakın. Ben zaten böyle bir milyon akıllı adam gördüm.
Dünyada COT dışında yeterince ticaret enstrümanı var.
Ve gerçekte ne oldu? Büyükbabayı indirdiler ... Rena'nın doğru bir şekilde belirttiği gibi pembe gözlükleri çıkardılar ... eski renkler soldu ...
eski kehanet gerçekleşmedi...
Hayatın acısına dayanamayarak ağlayıp kaçması...
Adam? Kalk ve devam et! Keçi aramayın...
Evet. fareler, pireler var...
hayır, başka bir şeyden bahsediyorum. İşte gerçek gösterge olmayan ve beklemeyen ticaretimin 16 dakikalık bir bölümü, örneğin (M1):
Günde kaç tane aldığımı hayal edebiliyor musunuz?
Asıl mesele asla şu soruyla uğraşmamaktır - "Fiyat nereye gidecek?".
Sadece ticaret yapmanız gerekiyor ve bu kadar. Ve ancak o zaman zaten ticaret yapıyor ve bunu nasıl yapacağını bilen kişi bir tüccar.
çıplak :-D
Para birimini tahmin etme bu felaket işini bırakın =)
Hepsi denizde! hava 30+ deniz 28+ bira 15- =)))) ve en azından çimler büyümez =))))
Ama bu yaz zaten iki kez olmuş olanlar ne olacak?)))
güzel!!! ;)
çıplak :-D
Teşekkür ederim!
Burada oturuyorum, not ediyorum - kahve, kek) Seninle kimsenin olmaması kötü)
Zevk için komisyon ödemeniz gerekse de, hesabın aracılar olmadan gerçek piyasada olması da güzel....
duş al, banyoda ütopya)
Ve siz, profesyonelliğinizi doğrulamak için en az bir tahmin hazırladınız. Ayrıca yatlar ve lombardghini hakkında şimdiye kadar sadece sözleriniz var, hatırlıyorum.