FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 632

Yeni yorum
 
new-rena :

Son çeyreğe ait raporları izleyebileceğinizi iddia etmiyorum. Peki, sana ne veriyorlar?

COT'un ticaret için ana araç olduğuna beni ikna etmeye çalışmayı bırakın.

COT raporları, göstergeler, TA'lar, haberler vb., piyasaya ne zaman ve nereden girileceğine karar vermede yardımcıdır. //Şu anda, tüm bunlara ipucu olmadan göremeyen ve anlayamayan yeni başlayanlar için bir rehber diyebilirim - doğru ticaret nasıl yapılır.

Evet, SO kullanmıyorum ve ne???

Hem kendinizden hem de Strange'den gül renkli gözlükleri çıkarın ve parmaklarınızı bir yelpaze gibi bükmeyi ve köşelerde peteklerle herkesi dağıtmayı bırakın. Ben zaten böyle bir milyon akıllı adam gördüm.

Dünyada COT dışında yeterince ticaret enstrümanı var.


Evet. fareler, pireler var...
 
Teacher :
Ve gerçekte ne oldu? Büyükbabayı indirdiler ... Rena'nın doğru bir şekilde belirttiği gibi pembe gözlükleri çıkardılar ... eski renkler soldu ...

eski kehanet gerçekleşmedi...

Hayatın acısına dayanamayarak ağlayıp kaçması...

Adam? Kalk ve devam et! Keçi aramayın...
Konuştuğum madam, markete geldiğinde doğru başladı. Onlar. Piyasa şu anda iki olasılık sunuyor - almak veya satmak Ve o doğru olanı yaptı ve alıp sattı. Ancak, eski olan onu şu anda piyasada sadece satın alabileceğinizi veya sadece satabileceğinizi ikna etti. Bunu yaparak, onu hemen acemi tüccarlar kategorisinden gözlemciler kategorisine aktardı. Bununla birlikte, doğru ticarette deneyim kazanması gerekiyordu - düşükten alıp yüksekten satma ya da tam tersi. Artı tarafta, fiyatın ters gittiği bir anda zorlukların üstesinden gelmeyi öğrenmesi gerekiyordu.
 
Teacher :
Ve gerçekte ne oldu? Büyükbabayı indirdiler ... Rena'nın doğru bir şekilde belirttiği gibi pembe gözlükleri çıkardılar ... eski renkler soldu ...

eski kehanet gerçekleşmedi...

Hayatın acısına dayanamayarak ağlayıp kaçması...

Adam? Kalk ve devam et! Keçi aramayın...
Ve siz, profesyonelliğinizi doğrulamak için en az bir tahmin hazırladınız. Ayrıca yatlar ve lombardghini hakkında şimdiye kadar sadece sözleriniz var, hatırlıyorum.
 
iIDLERr :
Evet. fareler, pireler var...

hayır, başka bir şeyden bahsediyorum. İşte gerçek gösterge olmayan ve beklemeyen ticaretimin 16 dakikalık bir bölümü, örneğin (M1):

Günde kaç tane aldığımı hayal edebiliyor musunuz?

Asıl mesele asla şu soruyla uğraşmamaktır - "Fiyat nereye gidecek?".

Sadece ticaret yapmanız gerekiyor ve bu kadar. Ve ancak o zaman zaten ticaret yapıyor ve bunu nasıl yapacağını bilen kişi bir tüccar.

 
new-rena :

hayır, başka bir şeyden bahsediyorum. İşte gerçek gösterge olmayan ve beklemeyen ticaretimin 16 dakikalık bir bölümü, örneğin (M1):

Günde kaç tane aldığımı hayal edebiliyor musunuz?

Asıl mesele asla şu soruyla uğraşmamaktır - "Fiyat nereye gidecek?".

Sadece ticaret yapmanız gerekiyor ve bu kadar. Ve ancak o zaman zaten ticaret yapıyor ve bunu nasıl yapacağını bilen kişi bir tüccar.

güzel!!! ;)

çıplak :-D
 
Roman Busarov :

Para birimini tahmin etme bu felaket işini bırakın =)

Hepsi denizde! hava 30+ deniz 28+ bira 15- =)))) ve en azından çimler büyümez =))))

Ama bu yaz zaten iki kez olmuş olanlar ne olacak?)))
 
lactone :
Ama bu yaz zaten iki kez olmuş olanlar ne olacak?)))
duş al, banyoda ütopya)
 
Teacher :
güzel!!! ;)

çıplak :-D

Teşekkür ederim!

Burada oturuyorum, not ediyorum - kahve, kek) Seninle kimsenin olmaması kötü)

Zevk için komisyon ödemeniz gerekse de, hesabın aracılar olmadan gerçek piyasada olması da güzel....

 
iIDLERr :
duş al, banyoda ütopya)
yıkanmak)
 
Evgeniya Balchin :
Ve siz, profesyonelliğinizi doğrulamak için en az bir tahmin hazırladınız. Ayrıca yatlar ve lombardghini hakkında şimdiye kadar sadece sözleriniz var, hatırlıyorum.
Zhenya, ben de scalping kullanıyorum. Nasıl paylaşacağımı bulamıyorum. Benim için scalping her zaman piyasadan ve saniyeler içinde giriş çıkış.
1...625626627628629630631632633634635636637638639...1996
Yeni yorum