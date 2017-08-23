FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 523
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
mmmoguschiy-new :
yeni-rena :
Tekrar hoşgeldiniz!
İşte herkesin geçen ayki favori cilt profili. Yaklaşık 5450 işlem azdı, bu az para olduğu anlamına gelmez, ancak yaklaşık 56 işlem deniz ve büyük olasılıkla bunlar satış, tamamen benim görüşüm, yanılıyor olabilirim ama öyle olduğunu düşünüyorum. Büyük olasılıkla, küçük boyutlarda 56'dan büyük ölçüde tuzladılar, ancak çok ve sık sık, oradan hacim (işlem sayısı), peki kimi atacaklar?
Seçenekler hakkında:
1) put-call oranının 1.2'den büyük veya .8'den az olduğunu yazıyorlar, ilgili yönde hareketin bir göstergesi olarak kabul edilebilirler
2) aramalardaki primlerin satışlardan daha büyük olması durumunda, bunun aynı zamanda bir hareketin habercisi olduğunu yazıyorlar - yukarı
Mui Ne?
ps
Ve hala net değil - anladığım kadarıyla, seçeneklerle ilgili her anlaşmanın primi kendi - bültende olanlar - bu kapanmadan önceki son 60 saniye falan.
Peki, bu ne kadar önemli - belki prim gün içinde çok dalgalandı - prim seviyelerini nasıl hesaplayabiliriz?
Seçenekler hakkında:
1) put-call oranının 1.2'den büyük veya .8'den az olduğunu yazıyorlar, ilgili yönde hareketin bir göstergesi olarak kabul edilebilirler
2) aramalardaki primlerin satışlardan daha büyük olması durumunda, bunun aynı zamanda bir hareketin habercisi olduğunu yazıyorlar - yukarı
Mui Ne?
ps
Ve hala net değil - anladığım kadarıyla, seçeneklerle ilgili her anlaşmanın primi kendi - bültende olanlar - bu kapanmadan önceki son 60 saniye falan.
Peki, bu ne kadar önemli - belki prim gün içinde çok dalgalandı - prim seviyelerini nasıl hesaplayabiliriz?
O en çok.
Primler çok fazla ve hızlı değişmiyor.
İlya, ay, orada, timsah yakalanmadı, hindistancevizi büyümüyor mu?)))
O en çok.
Primler çok fazla ve hızlı değişmiyor.
İlya, ay, orada, timsah yakalanmadı, hindistancevizi büyümüyor mu?)))
evet sürücü yok...
http://www.forexpf.ru/news/2015/08/13/axsp-citifx-commentarii-po-funtu-i-aussi.html
burada yazıyor (copypasta):
Hafta sonuna kadar Birleşik Krallık'tan önemli bir veri beklenmiyor, bu nedenle diğer şeyler eşit olduğunda, önümüzdeki hafta enflasyon ve perakende satış istatistiklerinin açıklanması öncesinde sterlin önemli para birimleri karşısında yükselme şansına sahip. Aussie'ye gelince, yuanın süregelen devalüasyonuna yanıt vermeyi bırakmış görünüyor. Müşteri konumlandırması ve diğer verilerle ilgili analizimiz , Avustralya para birimindeki kısa spekülatif pozisyonun yaygın olarak inanıldığı kadar büyük olmadığını gösteriyor. Bu nedenle, büyüme için herhangi bir özel teknik ön koşul görmüyoruz ve bunun yerine düşüş trendinin erkenden yeniden başlamasını bekliyoruz. Kaynak: Forexf.Ru - Forex piyasası haberleri
yakın:
ABD Dolar Endeksi (DXY) bugünün 96.122/96.805 aralığının ortasında 96.61 yakınında. Bu ay, DXY dünün düşüğü 95.926'dan 7 Ağustos'ta 98.334'e ulaştı. JP Morgan teknik analisti Neil O'Connor, "Odak, Temmuz'un düşüğü ve Haziran'ın düşüğünden %61.8 geri çekilmeyi içeren 95.45/38 bölgesine geri döndü" diyor. "Yakın vadede teknik tabloyu iyileştirmek için 96.88 bölgesinin üzerinde bir kırılmaya ihtiyaç olduğunu" savunuyor. Uzun vadede, DXY bu ayın başlarında "düşüş trendi çizgisi ve Mart zirvesinden %76.4 geri çekilme içeren 98.39/67'deki önemli direnci" temizleyemedi. Bu bölge, DXY için "rallinin mevcut aşamasının devamı için önemli bir engel olmaya devam ediyor". Kaynak:
http://www.forexpf.ru/news/2015/08/13/axsp-citifx-commentarii-po-funtu-i-aussi.html
burada yazıyor (copypasta):
Hafta sonuna kadar Birleşik Krallık'tan önemli bir veri beklenmiyor, bu nedenle diğer şeyler eşit olduğunda, önümüzdeki hafta enflasyon ve perakende satış istatistiklerinin açıklanması öncesinde sterlin önemli para birimleri karşısında yükselme şansına sahip. Aussie'ye gelince, yuanın süregelen devalüasyonuna yanıt vermeyi bırakmış görünüyor. Müşteri konumlandırması ve diğer verilerle ilgili analizimiz , Avustralya para birimindeki kısa spekülatif pozisyonun yaygın olarak inanıldığı kadar büyük olmadığını gösteriyor. Bu nedenle, büyüme için herhangi bir özel teknik ön koşul görmüyoruz ve bunun yerine düşüş trendinin erkenden yeniden başlamasını bekliyoruz. Kaynak: Forexf.Ru - Forex piyasası haberleri
yakın:
ABD Dolar Endeksi (DXY) bugünün 96.122/96.805 aralığının ortasında 96.61 yakınında. Bu ay, DXY dünün düşüğü 95.926'dan 7 Ağustos'ta 98.334'e ulaştı. JP Morgan teknik analisti Neil O'Connor, "Odak, Temmuz'un düşüğü ve Haziran'ın düşüğünden %61.8 geri çekilmeyi içeren 95.45/38 bölgesine geri döndü" diyor. "Yakın vadede teknik tabloyu iyileştirmek için 96.88 bölgesinin üzerinde bir kırılmaya ihtiyaç olduğunu" savunuyor. Uzun vadede, DXY bu ayın başlarında "düşüş trendi çizgisi ve Mart zirvesinden %76.4 geri çekilme içeren 98.39/67'deki önemli direnci" temizleyemedi. Bu bölge, DXY için "rallinin mevcut aşamasının devamı için önemli bir engel olmaya devam ediyor". Kaynak:
Bakın Audi ne düşüyor, hiç de dolar büyüdüğü için değil...