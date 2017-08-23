FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 792
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"Son olaylar, dünya petrol piyasasının sadece nesnel faktörlerdeki (talep, arz) değişikliklere karşı daha duyarlı hale geldiğini de gösteriyor.
aynı zamanda hızla değişebilen öznel beklentiler ve duygular . Bu nedenle önümüzdeki yıllarda emtia fiyatlarındaki oynaklık artacaktır."
http://www.cbr.ru/Press/print.aspx?file=press_centre/Nabiullina_11092015.htm&pid=press&sid=ITM_29815
Aslında, yağın kasıtlı olarak düştüğünü söyledi)))
moderatörlerden ban rica ediyorum
Evet, kendini çok zorlama
ve forumun dezavantajlarını boşverin
Burada adamlar çok şey biliyor, diğer forumların aksine. Renka kazandı, alıntının doğuşunun özünü anladığında sinir krizi geçirdi . Her an bozulabilecek kuralları tartışmaya ne gerek var? Bir konu soruyorsun, sana cevap verecekler, cevabı kabuğundan sallayacaklar ...... ve hiçbir yerde bulamayacağın infa olduğu ortaya çıkabilir.
Ve dualarla, sükûtlarla, hayırseverlikle sohbet etmek istersen , dağlarda veya şurada aynı adı taşıyan şubeye git -orada kötü bir söz bile söylemezsin ama nedense İşim her nedense buraya gelir. zaman.
gibi, umursamıyoruz ... ve işletme giderlerimiz şimdi varil başına sadece 2,8 dolar) ve kendimiz)))
Güzel görünen resimler çizdi (bkz. s. 19). Hadi izleyelim...
http://www.rosneft.ru/attach/0/55/85/presentation_07092015.pdf
azfaraon
http://www.inpearls.ru/comments/200857
vay, azgın....
Cüceler yavaş ama derinden kazar)))
Nabiulina dünkü basın toplantısında -
"Son olaylar, dünya petrol piyasasının sadece nesnel faktörlerdeki (talep, arz) değişikliklere karşı daha duyarlı hale geldiğini de gösteriyor.
aynı zamanda hızla değişebilen öznel beklentiler ve duygular . Bu nedenle önümüzdeki yıllarda emtia fiyatlarındaki oynaklık artacaktır."
http://www.cbr.ru/Press/print.aspx?file=press_centre/Nabiullina_11092015.htm&pid=press&sid=ITM_29815
Aslında, yağın kasıtlı olarak düştüğünü söyledi)))
Evet, dünya fiyatlarının nesnel faktörler tarafından değil, spekülasyon tarafından yönetildiği açıktır.
Yaklaşık bir ay önce, 2 tankerin petrol ile gecikmesinin dünya çapında petrol fiyatını% 1-2 oranında değiştirdiği haftalık "ABD'deki petrol rezervlerindeki değişikliklerin" tüm aptallığını açıklayan bir kişinin materyalini yazdım)) ))
Evet, dünya fiyatlarının nesnel faktörler tarafından değil, spekülasyon tarafından yönetildiği açıktır.
Yaklaşık bir ay önce, 2 tankerin petrol ile gecikmesinin dünya çapında petrol fiyatını% 1-2 oranında değiştirdiği haftalık "ABD'deki petrol rezervlerindeki değişikliklerin" tüm aptallığını açıklayan bir kişinin materyalini yazdım)) ))
Ishim'i iyi dinlemedin...
Doğal olarak, fiyat, sahibi ve dördüncü seviyedeki tüccarlar havuzu tarafından yapılır.
Aferin İşim!!!
Artık her şey açık ve anlaşılır. Ne zamandır böyle günleri hayal ediyorum)
Seni hiçbir şekilde kırmadım .. Sen kendin suçlusun .. Burada ya da mektupla tekrar yazmam gerekecek ...
Aptal, neden yaz, Öğretmene onun hakkında şikayet etmek daha iyidir.
pantolonsuz, uzun zamandır yabancının mesajlarına bakıyorsunuz ...
İşimka, harrier ve audi'nin uzun süre askıda kalmasına neden olan mesajlarımda ne var? Yani beni kıçımdan desteklemiyorlar.
Ishim'i iyi dinlemedin...
Doğal olarak, fiyat, sahibi ve dördüncü seviyedeki tüccarlar havuzu tarafından yapılır.
Aferin İşim!!!
Artık her şey açık ve anlaşılır. Ne zamandır böyle günleri hayal ediyorum)