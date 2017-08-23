FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 792

lactone :
Nabiulina dünkü basın toplantısında -

"Son olaylar, dünya petrol piyasasının sadece nesnel faktörlerdeki (talep, arz) değişikliklere karşı daha duyarlı hale geldiğini de gösteriyor.
aynı zamanda hızla değişebilen öznel beklentiler ve duygular . Bu nedenle önümüzdeki yıllarda emtia fiyatlarındaki oynaklık artacaktır."
http://www.cbr.ru/Press/print.aspx?file=press_centre/Nabiullina_11092015.htm&pid=press&sid=ITM_29815

Aslında, yağın kasıtlı olarak düştüğünü söyledi)))
Заявление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной | Банк России
Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11 % годовых. В своем выступлении я остановлюсь на основаниях принятого решения. В последнее время произошло некоторое усиление инфляционных рисков при сохранении рисков дальнейшего охлаждения экономики. Принятое решение будет способствовать...
 
azfaraon :
moderatörlerden ban rica ediyorum

hakaretler için vezir
Zayıf bir ruhla, burada yapacak bir şey yok)
 
Vadens :

Evet, kendini çok zorlama

ve forumun dezavantajlarını boşverin

Burada adamlar çok şey biliyor, diğer forumların aksine. Renka kazandı, alıntının doğuşunun özünü anladığında sinir krizi geçirdi . Her an bozulabilecek kuralları tartışmaya ne gerek var? Bir konu soruyorsun, sana cevap verecekler, cevabı kabuğundan sallayacaklar ...... ve hiçbir yerde bulamayacağın infa olduğu ortaya çıkabilir.

Ve dualarla, sükûtlarla, hayırseverlikle sohbet etmek istersen , dağlarda veya şurada aynı adı taşıyan şubeye git -orada kötü bir söz bile söylemezsin ama nedense İşim her nedense buraya gelir. zaman.

doğru kelime değil))) vapshche incir kazanacağınızı düşündü ... ama hayır - ortaya çıktı)
 
lactone :
7 Eylül'de Singapur'daki Sechin, hem yatırımcılara hem de piyasalara ve pendolara güvence verdi (böylece altına düşmeyecekler ...
gibi, umursamıyoruz ... ve işletme giderlerimiz şimdi varil başına sadece 2,8 dolar) ve kendimiz)))

Güzel görünen resimler çizdi (bkz. s. 19). Hadi izleyelim...

http://www.rosneft.ru/attach/0/55/85/presentation_07092015.pdf

 

azfaraon  

http://www.inpearls.ru/comments/200857

vay, azgın....

Мужик возвращается с работы - в подъезде стоит, шатаясь, пьяный: - У, рогатенький... Ну, что с пьяного возьмешь. Мужик промолчал. На следующий день ...
Мужик возвращается с работы — в подъезде стоитшатаясьпьяный: — Урогатенький… Нучто с пьяного возьмешь. Мужик промолчал. На следующий день — то же самое. И еще раз. Он не выдерживаети рассказывает жене об этом настырном алкаше...
 
artikul :
Cüceler yavaş ama derinden kazar)))
Evet. özellikle 15 Ocak'ta botlarının altındaki kar eridiğinde)
 
Vizard_ :
Evet, dünya fiyatlarının nesnel faktörler tarafından değil, spekülasyon tarafından yönetildiği açıktır.

Yaklaşık bir ay önce, 2 tankerin petrol ile gecikmesinin dünya çapında petrol fiyatını% 1-2 oranında değiştirdiği haftalık "ABD'deki petrol rezervlerindeki değişikliklerin" tüm aptallığını açıklayan bir kişinin materyalini yazdım)) ))

 
lactone :

Ishim'i iyi dinlemedin...

Doğal olarak, fiyat, sahibi ve dördüncü seviyedeki tüccarlar havuzu tarafından yapılır.

Aferin İşim!!!

Artık her şey açık ve anlaşılır. Ne zamandır böyle günleri hayal ediyorum)

 
azfaraon :
Seni hiçbir şekilde kırmadım .. Sen kendin suçlusun .. Burada ya da mektupla tekrar yazmam gerekecek ...

Aptal, neden yaz, Öğretmene onun hakkında şikayet etmek daha iyidir.

İşim :
pantolonsuz, uzun zamandır yabancının mesajlarına bakıyorsunuz ...

İşimka, harrier ve audi'nin uzun süre askıda kalmasına neden olan mesajlarımda ne var? Yani beni kıçımdan desteklemiyorlar.

 
new-rena :

Bunlar önce mantarlar, sonra tekerlekler, crack, lsd ve şimdi hiçbir şey olmadan olanlar, çünkü HE'nin dediği gibi satın alınacak bir şey yok ve sadece kendi kendine hipnozla mı idare etmek zorundasın?
