FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 925

Yeni yorum
 
Ishim :
1.1050 euro (1062 TP) ile her şey yolunda
Berbat. Üzerinde hala pipso-buy var.
 
vaz :
Berbat. Üzerinde hala pipso-buy var.
1.1210 -20'lik bir geri dönüş var, belki şimdi, belki çürümüş birinden.
 
vaz :
Berbat. Üzerinde hala pipso-buy var.
normalde kışın kapatın. artı
 
new-rena :
normalde kışın kapatın. artı
ve Kanada dizisi! (... ve Alpler'e kayak yapmaya gidecekler ....)
 
Ishim :
ve Kanada dizisi! (... ve Alplere kayak yapmaya gidin ....)

1.59'da...

ha ve Tolik de.

//1,27 `ʻ... filozofları bekliyorlar

SOT damarda değil diyorum.

 
new-rena :

1.59'da...

ha ve Tolik de.

//1,27 `ʻ... filozofları bekliyorlar

şişman ))
 
Ishim :
şişman ))
SOT bunu onlara fısıldadı, yani ... fırına.
 
new-rena :

1.59'da...

ha ve Tolik de.

//1,27 `ʻ... filozofları bekliyorlar

SOT damarda değil diyorum.

bir uzman (diz-dirsek) pozunda ... ornitorenk

bir tane daha var - kivandria bekliyor
 
new-rena :
SOT bunu onlara fısıldadı, yani ... fırına.
haftaya lazım! (tırnaklar))))))) ve sonuncusu için peteklerde (((((((arıcılar)))))
 
Ishim :
önümüzdeki hafta için lazım! (tırnaklar))))))) ve sonuncusu için peteklerde (((((((arıcılar)))))
Evet, Strange seviyelere göre normal bir strateji geliştirdi. Aylarca bu seviyeleri çizer ve çikolatanın içinde olurdum.
1...918919920921922923924925926927928929930931932...1996
Yeni yorum