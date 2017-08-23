FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 886
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve sen bir filozofsun!
Öğretmenim, dünkü sahtekarlıktan sonra kendinizi teselli ediyor musunuz?)))
artık her şey normale döndü. Audi, en azından kesin ve orada da Zellander. peki, belki biraz daha düzeltirler - 0.735'e kadar veya nereye gittikleri. Ana trend zaten aşağı
Ve bence Ishimka siyahta kapatmayı başardı - Audi'nin hala bir güç rezervi vardı ve tişörtleri kısaydı
Selamlar. USD JPY, şimdi çekebilir misin?
şimdi zaman yok (ve isteksizlik), dolar ve yen tüm para birimlerine karşı düşecek (yatırımcıları attı), ayrıca dolar karşısında yen düşecek. En uzun satın alma sterlini / yen, belki Avustralya rekabet edecek, hala izlemedim.
Strange'i nasıl tekmeledikleri önemli değil, sterlin 56'ya gönderdi, ama aslında sterlin zaten oradaydı.
Saygı duymak!
Merhaba gece vardiyası. Ishim, suça gerek yok. Başarılı ticaretten bir şey gösterin (demo değil). Ren'in ilginç bir konusu var (nasıl yapacağımı bilmiyorum). Açık. Ve robot (eğer bozulursa) kötü sözlerle ..... gönderilebilir. Kısa tahminleriniz olana kadar işe yaramazlar. Forumda anladığım kadarıyla kimse sevmiyor. Para kaybederler, kavga ederler. Bu durumda en kolay seçenek, hiçbir şey yazmamak, kimseye bir şey söylememek, fasulye gibi oturmak veya sadece büyük taşakları olduğunu söyleyen kokmuş bir maymun gibi kötü davranmamaktır.
Sadece demodayken başarılı bir şekilde ticaret yapmayı planlıyorum . Birkaç tahmin yayınlayacağım)))) yani sel için.
Komutla çatıdan atlayanlardan mısınız?
Sedna ayda bir vızıltı: dün çubukları çektik, geri dönüşü yakaladık ve yola çıktık ...
TR 3246 - 3268: