Vadens :

Ve sen bir filozofsun!

Komutla çatıdan atlayanlardan mısınız?
stranger :
Öğretmenim, dünkü sahtekarlıktan sonra kendinizi teselli ediyor musunuz?)))
bu sahtekarlık mı? 100 bip sesi çıkardık - neden bu kadar çok bağırıyoruz?

artık her şey normale döndü. Audi, en azından kesin ve orada da Zellander. peki, belki biraz daha düzeltirler - 0.735'e kadar veya nereye gittikleri. Ana trend zaten aşağı

Ve bence Ishimka siyahta kapatmayı başardı - Audi'nin hala bir güç rezervi vardı ve tişörtleri kısaydı
 
 
Evgeniya Balchin :

resim hakkında - ve kısa bir süre için bir demet çivilenmiş)))
 
Server Muradasilov :
Selamlar. USD JPY, şimdi çekebilir misin?

şimdi zaman yok (ve isteksizlik), dolar ve yen tüm para birimlerine karşı düşecek (yatırımcıları attı), ayrıca dolar karşısında yen düşecek. En uzun satın alma sterlini / yen, belki Avustralya rekabet edecek, hala izlemedim.

 
Vadens :

Strange'i nasıl tekmeledikleri önemli değil, sterlin 56'ya gönderdi, ama aslında sterlin zaten oradaydı.

Saygı duymak!

Bunun, yaşlı güzel amca Homodril'in tavsiyesi veya ticaret planlarının olup olmadığı açık değil, bu arada, zaten göndermeyi başardı - sonra ne diyecek? (Avustralyalıyı tamir etmesini mi istiyorlar? ama açmadı bile, şimdi Avustralyalı ateş edecek - uzun zaman önce açtığı ortaya çıktı) (ana Papua'nın tüm bu atlamaları daha çok öndeki çiftleşme danslarına benziyor potansiyel dişiler)
 
vaz :
Merhaba gece vardiyası. Ishim, suça gerek yok. Başarılı ticaretten bir şey gösterin (demo değil). Ren'in ilginç bir konusu var (nasıl yapacağımı bilmiyorum). Açık. Ve robot (eğer bozulursa) kötü sözlerle ..... gönderilebilir. Kısa tahminleriniz olana kadar işe yaramazlar. Forumda anladığım kadarıyla kimse sevmiyor. Para kaybederler, kavga ederler. Bu durumda en kolay seçenek, hiçbir şey yazmamak, kimseye bir şey söylememek, fasulye gibi oturmak veya sadece büyük taşakları olduğunu söyleyen kokmuş bir maymun gibi kötü davranmamaktır.
Sadece demodayken başarılı bir şekilde ticaret yapmayı planlıyorum. Birkaç tahmin yayınlayacağım)))) yani sel için.
 
Ishim :
şüphemiz yoktu. izin ver Ikarka - ya da her neyse
 
mmmoguschiy-new :
Soğutucu ..... Kendim atlıyorum.
 

Sedna ayda bir vızıltı: dün çubukları çektik, geri dönüşü yakaladık ve yola çıktık ...

TR 3246 - 3268:

