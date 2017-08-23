FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 752
Daha küçük ölçek. Minimum zig-zig ışını 50 puandır. Gösterge, "Piyasa İzleme" penceresindeki tüm çiftleri gösterir.
Daha küçük ölçek. Minimum zig-zig ışını 50 puan:
TAMAM. Grafikte, zikzak fiyatı kesecek mi yoksa fiyatı mı gösterecek? Bundan bahsediyorum ve hemen isimleri çağırıyorsunuz ...
İkincisi - zikzak bazı parametre ayarlarına sahiptir, değil mi? Doğal olarak, incelenen tüm çiftler için aynı olan bu ayarlara göre fiyattan sapmalar elde edeceksiniz.
Ve yapılan işi bir kenara atma konusundaki isteksizliğini kesinlikle anlıyorum, ama çoğu zaman bunu ölçmek ve devam etmek zorundasın. Avantajı, bir şeyin zaten geçmiş olması ve geri dönmek zorunda kalmamanızdır. Çalışmak için daha az materyal kalıyor.
Bir poundun yanında yatmadı ve yakınlarda yatmadı, öyleyse neden ona bakasın ki?
Zigzag fiyatı geçmez. En az belirli bir değer (tek parametre) olan tüm sapmaları ölçer.
Genel olarak her şeyi izleyebilirsiniz (parametredeki sıfır değeri == parametre yok), ancak bunun anlamı değişmeyecektir. Tüm çiftler yaklaşık olarak aynı şekilde davranır ve fiyat dalgalanmalarının genliğini tahmin edilemez şekilde değiştirir.
Ve yapılan işi bir kenara atma konusundaki isteksizliğini kesinlikle anlıyorum, ama çoğu zaman bunu ölçmek ve devam etmek zorundasın. Avantajı, bir şeyin çoktan geçmiş olması ve geri dönmek zorunda kalmamanızdır. Giderek daha az materyal incelenecek.
Duck, sana en başta yazdım, tam da bunun hakkında. Bu "evet" derler, sapmalar yaklaşık olarak aynı olacaktır. Senin durumunda, sadece başlamak için onu anlamak zorundaydın. Ancak bir hak düzleşebilir ve piyasaya başarısız bir giriş durumunda fiyatın geri döneceğini umabiliriz ve parite bir daire yaşamazsa depoyu kaybederiz. Akıl yürütmenize ve göstergenize göre, bu işe yaramıyor.
Strange'e, diğerlerinin aksine, şu anda ticaret için en çekici çiftin pound olduğunu söylediğimde ne demek istediğimi anlıyor musunuz?
Bana yazmana hiç gerek yoktu. Kimin başarılı ya da başarısız olduğu konusundaki çıkarımlarınız ve fantezileriniz beni ilgilendirmiyor. )))
Yazıya bir yorum yazdınız Strange'e, o da benimkine yanıt olarak Strange tarafından yazıldı. Belki de burada tüm deliklerde bir fişle çalıştın?
Eğer tartışmak istersen, bunda yanlış bir şey görmüyorum. Sadece hakaretleri kendine sakla ve hepsi bu.
Ne kadar saçma ve saçma bir bahane. Sadece saf masumiyet. )
Seninle asla, hiçbir şey ve tartışacak hiçbir şeyim yok. Bunu aklınızda bulundurun ve hakaret olarak kabul ettiğiniz şeyleri görmeyeceksiniz, ki bunlar aslında sadece hayal gücünüzde hakarettir. )))