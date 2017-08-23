FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 553

Yeni yorum
 
mmmoguschiy-new :
geveze olacağını sana kim söyledi? aynı zamanda çok şeye bağlıdır.

Sadece izliyorum, kimse söylemedi. Emin değilsem haber geçmişine de bakarım

Asıl soru neden sızdırdığı değil, ne zaman sızdırdığı...

Cevap da basit - aynı strateji her zaman aynı verimlilik ve aynı riskle çalışmayacaktır.

[Silindi]  
Örneğin, iki hafta içinde Fed faizi nefesi kesilecek!!! Ne olacak? söylemeye gerek yok bence. Dolar satılmıştır. Kime ve kime göre doğru ...?

Ve sonra pound zamanında gelecek
[Silindi]  
Vadeli işlemlere gelince, kimin ve nerede hangi pozların açık olduğu konusunda bir fikre sahip olmak kuşkusuz uygun... Daha önce de söylediğim gibi - sadece bir ekstra. hindi. bilgilendirici. Gösterge niteliğinde, handikap fiyatı gibi
 
stranger :


İlya, merhaba)

choker'larla birlikte misin?
 
mmmoguschiy-new :
Ve sana entot takvimi ne veriyor? Haberlerde oynamayacaksın - 50/50. Artı, eğer Eski'yi dinlerseniz, o zaman haberlerin nihayet bir etkisi olmaz. ..))
haberler etkilemiyor, ancak bu, belirli seviyelerden fiyat hareketi için son itici güç.
 

Şubede genel olarak yeni neler var?

Ve son zamanlarda forumda son 3-4 sayfadan bu konuyu açıyorum. Belki de ilginç bir şeyi kaçırdım.

[Silindi]  
Sergey Novokhatskiy :

Şubede genel olarak yeni neler var?

Ve son zamanlarda forumda son 3-4 sayfadan bu konuyu açıyorum. Belki de ilginç bir şeyi kaçırdım.

burada her gün - yeni bir numara ... örneğin, geçen gün bir pip maliyetinin kaldıraca bu kadar önemli bir bağımlılığı emdiler :-D
 

euro kesici...

 
Sergey Novokhatskiy :

Şubede genel olarak yeni neler var?

Ve son zamanlarda forumda son 3-4 sayfadan bu konuyu açıyorum. Belki de ilginç bir şeyi kaçırdım.

Kâse arayışındaki gençler , konu bir))) Ama kesinlikle top üzerinde ve çaba harcamadan)
[Silindi]  
stranger :
Kâse arayan gençler, konu bir))) Ama kesinlikle top üzerinde ve çaba harcamadan)
Eh, eski damarlar - her zaman olduğu gibi - canlı))
1...546547548549550551552553554555556557558559560...1996
Yeni yorum