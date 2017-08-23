FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 191
mc'ye göre şehrimiz zaten her şeyi anlattım.
takasın parayı nasıl yediğini görün! (aynı zamanda tahmin). Pamm'i çekilişten çıkardığımda buraya döneceğim! Hepinize iyi şanslar!
sen --- bu pamm
İşim, sakin ol. Sana yazman için bir robot gönderelim mi?
Adını "Phoenix" koyalım
İstediğin yere koy, ha? Ücretsiz olarak yazacağım ve istediğiniz şekilde çalışması için ücretsiz olarak düzelteceğim. 4-rke üzerinde akım, izlenebilir kodlarda daha iyi hatalar var.
Ücretsiz, demoda herhangi bir gecikme yok, çünkü Ninza ile bir komisyoncuda hesap açtım, ancak ticaret için aşırı derecede sakıncalı.
sadece baktım.
Eski fotoğraflara bakarken şuna rastladım:
(ayrıca Matroskinsky)
Ve sağ köşedeki bu "cam" ilgimi çekti.
Ne olduğunu ve nereden geldiğini biliyor musun?
Ve Comex bir sağlayıcı olarak listeleniyor, ücretsiz veri vermeleri bir şekilde şüpheli
Ücretsiz, demoda herhangi bir gecikme yok, çünkü Ninza ile bir komisyoncuda hesap açtım, ancak ticaret için aşırı derecede sakıncalı.
Ninja bu nasıl bir saçmalık? RIPI'nin her zaman kemirdiğini hatırlıyorum, ama neyle yendiğini gerçekten açıklamadı.
Bu bir kaset.
Ne tür bir türkiye bilmiyorum. Demoda AMPfutures var.
Verileri veriyorlar, forumumuza kendiniz bakın - onlara kimin ihtiyacı var, burada daha fazla kase değerlidir)))
Ninja bu nasıl bir saçmalık? RIPI'nin her zaman kemirdiğini hatırlıyorum, ama neyle yendiğini gerçekten açıklamadı.
IRIP doninzyukalsya .... Görünmeyenler ...
bilinmeyen bir şey
Bunu sana kim açıklayacak, verdiler - kendin çiğne, zaten küçük değil)))
Defnenizi talep etmiyorum, sadece önermek istedim
İşim, bu çipi oku. Fikir gibi mi? // sonunda MA-shki'nin saçmalık olduğuna dair bir onay buldum!!! Ve destek/direnç seviyesi ortanca düşük/yüksek
Bir odada 19 fakir ve bir milyarder olduğunu varsayalım. Herkes masaya para koyar - fakirler cebinden ve milyarder bir bavuldan. Her fakir insan 5 dolar koyar ve milyarder 1 milyar dolar ( 109 ) koyar. Toplam 1.000.000.095 Dolar, parayı 20 kişiye eşit paylara bölersek 50.000.000.75 Dolar elde ederiz. Bu, o odadaki 20 kişinin hepsinin sahip olduğu nakit miktarının aritmetik ortalaması olacaktır.
Bu durumda medyan 5 dolara eşit olacaktır (sıralı serinin onuncu ve onbirinci, orta değerlerinin toplamının yarısı). Aşağıdaki gibi yorumlanabilir. Şirketimizi 10'ar kişilik iki eşit gruba ayırarak birinci grupta her birinin masaya 5 dolardan fazla, ikinci grupta 5 dolardan az olmadığını söyleyebiliriz. Genel olarak ortalama bir kişinin yanında ne kadar getirdiğini medyan olarak söyleyebiliriz. Aksine, aritmetik ortalama, ortalama bir kişinin kullanabileceği nakit miktarını büyük ölçüde aştığı için uygun olmayan bir nitelendirmedir.
Ve işte M1'deki sonuç: