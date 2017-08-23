FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 482
bilmiyorum
Hiç ticaret yapamam.
ve öğretmiyorsun
Zogman, iyi huylu bir Yahudi değilsin, SOT raporlarına nereden baktığını soruyorum ve cevaben sessizlik var)
Yazdım - bağlantı - ilk satır
bu bilgiler sadece siteden alınmış bir kopyala-yapıştırdır, - scotiabank'ın görüşü,
Hatta sorunuzdan sonra siyah kalın harflerle - düzenlenmiş - vurguladım
-
Bana göre cevap fazla verilmiş.
ps
şahsen
bazen bir odadaki hücre verilerine bakıyorum
ps
şahsen
bazen bir odadaki hücre verilerine bakıyorum
ps
şahsen
bazen bir odadaki hücre verilerine bakıyorum
Oanda hakkındaki raporlardan elde edilen veriler? orijinal)
Size söyleyeceğim, http://timingcharts.com ve diğer "hücresellere yakın" sitelerde bile, bu raporlardaki bilgiler neredeyse hiçbir şekilde sunulmuyor, genel resim hepsi bu.
IMHO, COT'u burada izlemek en uygunudur: www.timingcharts.com
evet, seçenekleri anlamadım, başka yüzlerce nerede ...
Verdiğin bağlantıyı okuduğum her şeyi kazandım -
bu ruhtaki gibi hacimli resimleriniz (eski kadu)
- güldün mü...
yanıtladı. Merhaba. Raporlara nereden bakıyorsunuz?
Zamanlamaya bakıyorum. Bu belirli kaynak hakkında katılmıyorum - orada işlevsellik, verileri istediğiniz gibi bükmenize ve kendi "raporlarınızı" oluşturmanıza olanak tanır.
Büyük spekülatörler risk satmaya devam ediyor. Üstelik, satın alındıklarından daha aktif satıyorlar - bir önceki haftaya kıyasla uzunlara karşı ~12.5K kontratlarda ~4.5K bir değişiklik.
kahrolası tahmin?
buck-cad - satın alıyor musunuz?
Kivi artık COT açısından en ilgi çekici olan:
"Bay PJ'nin son nefesi" (c)
Bakalım ne olacak.
Dolayısıyla ECA sadece bir kısımdır ve çok önemli değildir, her şey olmadan hacimler hakkında sonuç çıkarmak imkansızdır, çünkü bu hacmi yaratarak sadece bir saçmalık yapabilirler.