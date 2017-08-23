FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 572

Zogman :

İlya, ayaklarda roketler ne?

füzeler en çok ayaklar yıkıldığında ortaya çıkar.

Satışı stoploss yoluyla kapatmak = bir satın alma açmak.

 

diğer forumlarda şunu yazıyorlar (seçenek seviyeleri hakkında):

RP'si yaklaşık 15000 olan seviyeler, tereyağı ile bıçak gibi dikildi. Yalnızken, nereye gitmedi. Sırada üç olduğunda, umutsuzluğa düşecek bir şey var ... (©)

2008 yılıydı. Bir kereden fazla oldu.

 
Lesorub :
bugün nonki bir kukla gösterisi düzenleyecek ...

Hiçbir şey olmayacak.

Ve her neyse - İlya, bugün nonki'yi takvimde nerede gördün?

bugün sadece protokolün yayınlanması , ancak herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Herkes Eylül Fed toplantısını bekliyor

 
lactone :

Göreceğiz

Bence dolar uçacak ve bizi buna hazırlıyorlar - her şey yükseldi

 
Zogman :

Strenzh, ama cevap vermedin - üçüncü kez soruyorum - burada senin için en az bir kez ilginç bir şey buldun mu?

Evet

Zogman :

Konuşmak bile istemiyorum.

 
lactone :

Özür dilerim, levyeler...

 
Zogman :

Göreceğiz

Bence dolar uçacak ve bizi buna hazırlıyorlar - her şey yükseldi

hiç düşünmüyorum
 
stranger :

Evet


peki bir örnek?

son altı ayda

 
Zogman :

peki bir örnek?

son altı ayda

Yorum yok.
 

1020 TR evra satışta...

1030 - 1035 yığılmış 27104

