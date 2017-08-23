FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 572
İlya, ayaklarda roketler ne?
füzeler en çok ayaklar yıkıldığında ortaya çıkar.
Satışı stoploss yoluyla kapatmak = bir satın alma açmak.
diğer forumlarda şunu yazıyorlar (seçenek seviyeleri hakkında):RP'si yaklaşık 15000 olan seviyeler, tereyağı ile bıçak gibi dikildi. Yalnızken, nereye gitmedi. Sırada üç olduğunda, umutsuzluğa düşecek bir şey var ... (©)
2008 yılıydı. Bir kereden fazla oldu.
bugün nonki bir kukla gösterisi düzenleyecek ...
Hiçbir şey olmayacak.
Ve her neyse - İlya, bugün nonki'yi takvimde nerede gördün?
bugün sadece protokolün yayınlanması , ancak herhangi bir etkisi olmayacaktır.
Herkes Eylül Fed toplantısını bekliyor
Göreceğiz
Bence dolar uçacak ve bizi buna hazırlıyorlar - her şey yükseldi
Strenzh, ama cevap vermedin - üçüncü kez soruyorum - burada senin için en az bir kez ilginç bir şey buldun mu?
Evet
diğer forumlarda şunu yazıyorlar (seçenek seviyeleri hakkında):RP'si yaklaşık 15000 olan seviyeler, tereyağı ile bıçak gibi dikildi. Yalnızken, nereye gitmedi. Sırada üç olduğunda, umutsuzluğa düşecek bir şey var ... (©)
2008 yılıydı. Bir kereden fazla oldu.
Konuşmak bile istemiyorum.
Özür dilerim, levyeler...
Göreceğiz
Bence dolar uçacak ve bizi buna hazırlıyorlar - her şey yükseldi
Evet
peki bir örnek?
son altı ayda
1020 TR evra satışta...
1030 - 1035 yığılmış 27104