new-rena :
Evet, nasıl bir erişime ihtiyacınız var?... Hiçbir yerde süper erişime ihtiyacınız yok, MT varsa bu sizin arkanızda .

yaz....

 
vaz :
Kanguru satıcılarına dayanamıyorum! 0.75 ver! ....

Hayır, 76)

Ya da belki 81, göreceğiz.

 
Zogman :

verme - bu ne anlama geliyor - kesiyor?

ve doğrudan Moskova borsasına gitmediniz mi? orada da, komisyoncular aracılığıyla - ama aynı zamanda arama yapan adamlar da bulabilirsiniz - onlara bir strateji veriyorsunuz - size demir veriyorlar - bunu düşünmediniz mi?

Hayır, denemedim. Demoya nasıl ve nereden bakacağımı bile bilmiyorum.
 
new-rena :
hızlı - açma veya finam yoluyla veya hala dolu

Finamosky işlemiyle sisten kurtulun

orada sana canlı bir stok bardak veriyorlar

para birimi ve vadeli işlemler ve hisse senetleri var

ama bir arkadaş, açılışta hft yapmaya başladığında - ona müdahale ettiklerini söyledi - ama sonra kimin haklı olduğunu anlayacaksın

 
new-rena :
yani cevap vermedin

verme ne demek

- Kesik ya da ne?

 
Zogman :

Alıntı, gerçek olandan büyük ölçüde farklı olmaya başlar. Anlamadım ve böyle bir ticarete tükürdüm, özellikle işlemin süresiyle ilgili düzenlemeleri ihlal ettiğim için artıları iptal edeceklerdi. Orada ameliyat oldum ve birkaç saniye içinde
 
TAMAM. Deneyeceğim
 
new-rena :
y

son zamanlarda metak Moskova'ya uyarlandı. borsa - forumda bununla ilgili resmi bir konu var, çok fazla gürültü - metac'ta bir bardak vb.

- sadece şimdi hangi komisyoncunun desteklediğini anlamadım

keşif muhtemelen - ileri düzeydeler

 
stranger :

yabancı

ve SOT'a bakarsanız, spekülasyon kadaya karşı bahis oynar

bu yılın en büyük pozu

ps

Oanda petek dostu bir arayüz sunar:

http://fxtrade.oanda.co.uk/analysis/commitments-of-traders

1.34 olmayacak mı?

ps

yine, bu tabloya bakarsanız - fiyat neredeyse pozun hareketini tekrar edecek -

kaza ?

Zogman :

ve SOT'a bakarsanız, spekülasyon kadaya karşı bahis oynar

bu yılın en büyük pozu

ps

Oanda petek dostu bir arayüz sunar:

http://fxtrade.oanda.co.uk/analysis/commitments-of-traders

1.34 olmayacak mı?

ps

yine, bu tabloya bakarsanız - fiyat neredeyse pozun hareketini tekrar edecek -

kaza ?

vardır. site, neden Oanda'da çöp toplanması gerektiğini anlamıyorum.
