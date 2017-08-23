FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1009
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bugün ne yapmalı? İngilizleri sat, Avrupa'yı al?
Obshibso, eski güdük
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page1007#comment_1948889
Sat, izin veriyorum, sonra ağlama)
audi satılık mı
Sat, izin veriyorum, sonra ağlama)
Bir başvuru yazın, tavacılarla birlikte değerlendireceğiz.
yoldaşlar
AYDLER'den
İFADE
Satmama izin vermeni istiyorum.
yoldaşlar
AYDLER'den
İFADE
Satmama izin vermeni istiyorum.
yoldaşlar
AYDLER'den
İFADE
Satmama izin vermeni istiyorum.
Eh, kendin anlıyorsun, ONUN imzası olmadan ...
Ve pound 51'in altına düşebilir, mesele şu ki, limitler belirleyin ve sigaraya başlayın)