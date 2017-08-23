FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1009

iIDLERr :
bugün ne yapmalı? İngilizleri sat, Avrupa'yı al?
Sat, izin veririm ama sonra ağlama)
 
evra, şef, ene (fuchi) Moskova saatinden 11.00'den sonra değişiklik yapmadan satıyor!!!
 
Teacher :

Obshibso, eski güdük



https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page1007#comment_1948889

 
stranger :
Sat, izin veriyorum, sonra ağlama)
audi satılık mı
 
iIDLERr :
audi satılık mı
Bir başvuru yazın, tavacılarla birlikte değerlendireceğiz.
 
stranger :
Sat, izin veriyorum, sonra ağlama)
5130 çıkıyor ve bu boo
 
stranger :
Bir başvuru yazın, tavacılarla birlikte değerlendireceğiz.

yoldaşlar

AYDLER'den

İFADE

Satmama izin vermeni istiyorum.

 
stranger :
gri saçlı adamı ağzında silindirik bir şeyle oymayın
 
iIDLERr :

yoldaşlar

AYDLER'den

İFADE

Satmama izin vermeni istiyorum.

QIWI için başvuru ve dilekçeyi imzalıyorum.
 
iIDLERr :

yoldaşlar

AYDLER'den

İFADE

Satmama izin vermeni istiyorum.

Eh, kendin anlıyorsun, ONUN imzası olmadan ...

Ve pound 51'in altına düşebilir, mesele şu ki, limitler belirleyin ve sigaraya başlayın)

