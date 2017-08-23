FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 715
euro 1.09 - 1.088 arasında güçlü bir dirence sahip
bu beni "yaratır" (0.851). BE nasıl henüz tam olarak net değil - nereye gidiyoruz.
ne çizmek istiyorsun
bu beni "yaratır" (0.851). BE nasıl henüz tam olarak net değil - nereye gidiyoruz.
D1'in üstü tahminlerde bulunmaz
TAMAM. aşağıda çiz
Tam olarak katılmıyorum, ancak prensipte çekecek. //böyle bir devam olmayacak, ama trend var.... geri tepme yok, kötü. uzun zamandır düşüyor çünkü çok satıcı var
Peki ya euro?
Pek katılmıyorum, ancak prensipte çekecek. //böyle bir devam olmayacak, ama trend var.... geri tepme yok, kötü
Peki ya euro?
Şimdi yapacağım - hazır olanlar yok. (küçük şeyler üzerinde çalıştım)
Renat, çizimleri yapıp neden böyle düşündüğümü açıklarsam, başka türlü değil.. Sence bu mantıklı mı?
hepimiz çekiyoruz, tahminler bunun için
Idler berabere değil - en azından bir yıllık hedefleri var. Bir kez ve PPC diyecek.
Şimdi yapacağım - hazır olanlar yok. (küçük şeyler üzerinde çalıştım)