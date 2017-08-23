FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 926

new-rena :
normalde kışın kapatın. artı
Diyelim ki sinirler uzarsa çok normal ama bayram avı zaten akşama doğru. Google'a gitmek için bir nedeni olacak.
 
vaz :
Nervishki sosisi eksi kadar. O zaman bir sebep ararsın
 
new-rena :
Forum kesinlikle yardımcı olur (güzelce artıya gittiğinizde), eksi varsa, tartışmasız gazyağı alın. Pound satın al ve kar için google duası.
 
new-rena :
Aksi takdirde, testte bile, minimal olanlarla açmaya çalışıyorum)))) Avustralyalı yolda, biraz daha Zelander, pound uçmaktan yoruldu))) Peki Evra nedir? veya yedi tane bekliyor))))) (Yahudilere göre boşanma olabilir, TP'siz kalacağım)

USDSGD 1.4346'dan 1.4180'e sattı

 
Ishim :

Bu çipi henüz takas etmiyorum.

euro - satın al

Avustralya satışı kapatma yolunda. 100 puan sekene kadar satın almanızı tavsiye etmiyorum. Sonra tuz.

 
new-rena :

euro - satın al

Evet ve kaplumbağa üzerinde bir Zelandalı. Henüz satın almadıysanız dokunmamak daha iyidir.
 
vaz :
kivi? evet düşer. Ateşli adamlar bunu satın alabilir.
 
new-rena :

Satın alacağım (test temiz olmalı), ancak bir dizi daire görünecek (pound şimdi olduğu gibi) ve belki bir daire olmadan hışırdayacak, Kanada - ene - dolar tüm çiftler plana göre gidiyor! Singapurlu euro için puan aldı! iyi davranışından sonra euro son olacak. (Yen üzerindeki emtia para birimleri her şeyi kaldırdı - boş.)
 
new-rena :
ama m15'in üstüne bakmadım ((((
 
Ishim :
ama m15'in üstüne bakmadım ((((

Aylar, peki, başka neye ihtiyacınız var, hala nasıl bir sisteme ihtiyaç var? Yine de yumurta gibi.

Eksiyi sonuna kadar tıklayın ve bakın.

Neyin büyüdüğünü göreceksin - göster - nerede (????)


