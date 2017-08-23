FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 355

Yeni yorum
 
Roman Busarov :

Evet

Ne ha? Olaydan sonra tek söylediğimiz bu, yani öğretmen dedi)))
 

Efsane, ancak Audi 72'ye dalmalı)

Bu arada bugün bir pip'e olan borcunuzu öğrendim)

 

Yorum yok

 
Speculator :

Yorum yok

Böyle bir yerde, sadece 0930-35 arası.
[Silindi]  
stranger :

Efsane, ancak Audi 72'ye dalmalı)

Bu arada bugün bir pip'e olan borcunuzu öğrendim)

Nasıl? =)
 
Roman Busarov :
Nasıl? =)
Olmaz, unut bu Mui Ne, rastgele sırayla uygulanıyorlar ve genel olarak, onları kullanmanın bir amacını anlamıyorum)
[Silindi]  
stranger :
Olmaz, unut bu Mui Ne, rastgele sırayla uygulanıyorlar ve genel olarak, onları kullanmanın bir amacını anlamıyorum)
Güzel olan şey, bunların üzerinde çalışılmış olmaları... peki, hangi ticaret sisteminin kullanılacağına bağlı olarak =)
 
Roman Busarov :
Güzel olan şey, bunların üzerinde çalışılmış olmaları... peki, hangi ticaret sisteminin kullanılacağına bağlı olarak =)
Evet, bir "sistemim" var, satıyorlar ve ben de onlarlayım, ben de satın alıyorum. Ticaret algoritmaları yok, Öğretmenimizin iddia ettiği gibi ve birçok kişinin burada aradığı, örneğin bir çizgi diğerini geçti, insan psikolojisi matematik ve fizik yasalarına boyun eğmez, çoğu kişinin anlayamadığı şey budur. Bu nedenle, sadece büyükanneleri takip edin ve bunun için MT'deki değil, gerçek olan piyasanın mekanizmalarını bilmeniz gerekir))) Bu, birçoğunun anlayamadığı ve kâseyi aradığı bir şeydir, iyi , onlar için bir bayrak.)
[Silindi]  
stranger :
Evet, bir "sistemim" var, satıyorlar ve ben de onlarlayım, ben de satın alıyorum.
Basit bir soru, grafik nedir?Fiyat hareketinin resmileştirilmesi değil mi?
 
azfaraon :
Basit bir soru, grafik nedir?Fiyat hareketinin resmileştirilmesi değil mi?
Grafik, görselleştirme biçimlerinden biridir, belirli bir süre boyunca fiyat değişimini bir sütuna yazabilirsiniz, biraz farklı bir form elde edersiniz. Ne veriyor, soru bu, hiçbir şey.
1...348349350351352353354355356357358359360361362...1996
Yeni yorum