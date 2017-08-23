FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 170
çabuk...
Evet, büyük ihtimalle dün kapattı ve hastalanmadı çünkü. Orada açıktı - fena değil. Biz de gün boyunca burada görüşüp haberleşiyoruz, tartışsak da hala birbirimizi dinliyoruz.
Eh, yüksekten vurdum, pahalı olmayan insanları alalım ))
Üzerinde 3 aralık aldım (her biri 100 puan) - büyümenin ortasında.
ve beş bedava))))), bu arada, kimse geri alma için bir euro almayı düşünmüyor)))))?
Herkese merhaba, havalar çirkinleşti, kalkış ertelendi.
Bu nedenle, trolleyebilirsiniz ...
Piyasa duyarlılığı her şeydir
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1612#comment_1636402
https://www.mql5.com/ru/charts/2956974/usdcad-w1-brokercreditservice-cyprus-limited-ya-bi-s-shortami 2015.01.30 tarihli
Ruh hali değişene kadar lokomotifin önüne geçmeyin, bu sözün doğruluğuna bir kez daha ikna oldum.
Genel olarak, ruh hali ticaret seviyesine göre +'dır ... eşleşirse, hemen savaşa girer.
Bunun gibi bir şey...