FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 170

Yeni yorum
 
1.0934, euro için ilginç bir seviye...
 

çabuk...


 
new-rena :
Evet, büyük ihtimalle dün kapattı ve hastalanmadı çünkü. Orada açıktı - fena değil. Biz de gün boyunca burada görüşüp haberleşiyoruz, tartışsak da hala birbirimizi dinliyoruz.
Evet, muhtemelen uzun zaman önce kapattı, pozisyonunun %100 doğru olduğunu buraya iten oydu ve geri kalan kaybedenlerin hepsi
 
Roman Busarov :
Görmek? Biraz hafif bir sapma olduğunu söylemiştim, o yüzden hemen bütün caddeyi ciyaklayarak. Her şeyi dakika çizelgelerinde görüyorlar. Ve dakikalar içinde, grafiğin altından üstüne bir felaket. ))))))
 
Eh, yüksekten vurdum, pahalı olmayan insanları alalım))
 
Nikolai Romanovskyi :
Eh, yüksekten vurdum, pahalı olmayan insanları alalım ))
Üzerinde 3 aralık aldım (her biri 100 puan) - büyümenin ortasında.
 
Ishim :
Üzerinde 3 aralık aldım (her biri 100 puan) - büyümenin ortasında.
Peki, ne zamandı
 
Ishim :
ve beş bedava))))), bu arada, kimse geri alma için bir euro almayı düşünmüyor)))))?
bir pound koyabilir misin?
 

Herkese merhaba, havalar çirkinleşti, kalkış ertelendi.

Bu nedenle, trolleyebilirsiniz ...

Piyasa duyarlılığı her şeydir

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1612#comment_1636402

https://www.mql5.com/ru/charts/2956974/usdcad-w1-brokercreditservice-cyprus-limited-ya-bi-s-shortami 2015.01.30 tarihli

Ruh hali değişene kadar lokomotifin önüne geçmeyin, bu sözün doğruluğuna bir kez daha ikna oldum.

Genel olarak, ruh hali ticaret seviyesine göre +'dır ... eşleşirse, hemen savaşa girer.

Bunun gibi bir şey...

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015. - Страница 1612 - Категория: общее обсуждение
 
Murzilki, kahretsin. Ay için 10000000 bukf ve düşük altın için 0. daha da önemlisi, merhaba. takas etmeyi sever, sevmez ama idrak eder.
1...163164165166167168169170171172173174175176177...1996
Yeni yorum