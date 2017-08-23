FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 659

Yeni yorum
 
kivenysha'yı boğmak isteyenler var mı?
 
hayır ..., görünüşe göre ay boğuluyor ...
 
Lesorub :
hayır ... görünüşe göre ay boğuluyor ...
Avda değil! Geyik yakalanır. Akşama doğru sürü koşacak.
 
vaz :
Avda değil! Geyik yakalanıyor . Akşama doğru sürü koşacak.
çılgın kilo...
 
Lesorub :
çılgın kilo...

üzerine kapattım. Sinirler yırtılma isteksizliği.

29 AĞUSTOS CUMARTESİ
24 saat BİZ Jackson Hole'da Yıllık Sempozyum 3
05:25 Birleşik Krallık İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'nin Konuşması 3
07:25 BİZ Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'ın Konuşması 3
30 AĞUSTOS PAZAR
24 saat TR Zafer günü 0
Kaynak: www.alpari.ru, " FXStreet'ten ekonomik takvim "
Экономический календарь от FXStreet: актуальная аналитическая информация для трейдинга
Экономический календарь от FXStreet: актуальная аналитическая информация для трейдинга
  • www.alpari.ru
При работе с календарем событий FXStreet вы можете выбрать те параметры настройки, которые помогут вам при проведении детального фундаментального анализа на рынке Форекс. Посмотрите, как аналитики Альпари используют данные экономического календаря FXStreet для проведения фундаментального анализа. Пример анализа рынков с помощью данных от...
[Silindi]  
Ne hakkında konuşuyoruz?
 

Ne, palyaçolar, biraz kirli külot mu aldınız?

14 yaşında yağ? 1.40'ta harrier mi? Audi 0,5?

....pu

Pound satın al ve euro? Senin için bayrak. Daha erken ama onları beklemenizi tavsiye etmem, bekleyiş ortadan kalkar.

Bir sürü ilginç şey okudum, tek söyleyebildiğin biri hakkında olduğu ortaya çıktı, ama kendin söyleyecek bir şey yok. Buradan devam edin x ... hayvanat bahçenizdeki çitlere çıplak.

 
stranger :

Ne, palyaçolar, biraz kirli külot mu aldınız?

14 yaşında yağ? 1.40'ta harrier mi? Audi 0,5?

....pu

Pound satın al ve euro? Senin için bayrak. Daha erken ama onları beklemenizi tavsiye etmem, bekleyiş ortadan kalkar.

Bir sürü ilginç şey okudum, tek söyleyebildiğin biri hakkında olduğu ortaya çıktı, ama kendin söyleyecek bir şey yok. Buradan devam edin x ... hayvanat bahçenizdeki çitlere çıplak.

Pound için biraz erken görünüyor ... Pazartesi için Aralık 1550-1530 (1538)? İyi ki tekrar foruma gitmişsin.. Menzilin ne merak ediyorum.
 
Evgeniya Balchin :
Pound için biraz erken görünüyor... Pazartesi için Aralık 1550-1530 (1538)? İyi ki tekrar foruma gitmişsin.. Menzilin ne merak ediyorum.

Hayır, teşekkürler, palyaçolara iyi anlaşmalar yapın ve aptallıklarını dinleyin. Ben olmadan, daha fazla birleşmelerine izin verin. Pound üzerinde, bence, geçen hafta sonu her şeyi açıkça söyledi.

Nefig'e her gün bakmak için, her gün sadece cepleri parayla dar olan aptallar ticaret yapıyor.

 
Evgeniya Balchin :
Pound için biraz erken görünüyor... Pazartesi için Aralık 1550-1530 (1538)? İyi ki tekrar foruma gitmişsin.. Menzilin ne merak ediyorum.
Baktım, maksimum 15450 olarak düzeltildi
1...652653654655656657658659660661662663664665666...1996
Yeni yorum