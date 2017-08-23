FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 497
Bakalım şef üçüncü zirveyi yapacak mı ???
ya da çubukları kaşımak???
Yahudilerde daha fazla bir şey görebiliyor musunuz? tuzla?
ps
korelasyonun çalışmadığına bir örnek - en azından henüz değil
dürüstçe itiraf et
euro yükseldi
pound kivi audi kımıldamadı ve hatta biraz bronzlaştı
ama belki daha bitmemiştir...
Audi kivi ve pound tarafından satın alındığı gerçeğiyle cezalandırıldı
Yahudilerde daha fazla bir şey görebiliyor musunuz? tuzla?
İade için sattım...
şef 9882'de atılırsa, euroyu 0964'te kapatacağım ve orada şef çökecek ...
peki, bir euro alacağım, xs nereye ...
Ve Avustralyalı zeminin altına indirildi!
ne duymak istiyorsun?
Kişisel palyaçomuz pozisyonuna atandın, bak Schaub Seni hayal kırıklığına uğratmadık.