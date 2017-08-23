FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 497

Lesorub :

Bakalım şef üçüncü zirveyi yapacak mı ???

ya da çubukları kaşımak???

euro için hedef alındı - çıldırın!
 
.
 
Ve Avustralyalı zeminin altına indirildi!
 
Yahudilerde daha fazla bir şey görebiliyor musunuz? tuzla?

ps

korelasyonun çalışmadığına bir örnek - en azından henüz değil

dürüstçe itiraf et

euro yükseldi

pound kivi audi kımıldamadı ve hatta biraz bronzlaştı

ama belki daha bitmemiştir...

Audi kivi ve pound tarafından satın alındığı gerçeğiyle cezalandırıldı

 
Zogman :

Yahudilerde daha fazla bir şey görebiliyor musunuz? tuzla?


İade için sattım...

şef 9882'de atılırsa, euroyu 0964'te kapatacağım ve orada şef çökecek ...

peki, bir euro alacağım, xs nereye ...

 
kosta1211 :
Ve Avustralyalı zeminin altına indirildi!
Old'un Vazelin'i hatırlaması boşuna değildi. Tıpkı benim hissettiğim gibi... içimden
 
kosta1211 :
Ve Avustralyalı zeminin altına indirildi!
Avustralyalı kesinlikle büyük umutları boşa çıkardı. Satın alma seçeneklerini düşünüyorum.
 
Yaşlı adam, hazır mısın? Şimdi acıtacak
 
Teacher :
ne duymak istiyorsun?
Kişisel palyaçomuz pozisyonuna atandın, bak Schaub Seni hayal kırıklığına uğratmadık.
 
stranger :
Kişisel palyaçomuz pozisyonuna atandın, bak Schaub Seni hayal kırıklığına uğratmadık.
Tek yapman gereken... ...pahalı parfümümü koklamak. çünkü ben her zaman öndeyim
