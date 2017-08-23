FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 302
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fiyatın akıl olduğunu hep hissetmişimdir Ey Bilge))) Bana huzuru bulacağım sarayın yolunu göster)))
bunun için endişelenme - zamanı gelecek.
Ekle. dağlara gitmeyin - donacaksınız!
Ve sinyal hakkında sessiz))) Konuşan bilmiyor, bilen konuşmuyor))) Ah, Öğretmen, tanrıların kendileri size dağlardan iner)))
piyasa büyümeyle satar ve düşüşle satın alır)
teşekkür etmek.
kadu'ya göre haftalık işlem hacimleri tablosu (gelecek) - çizmek zor mu? Yoksa bir tuşa mı basıyorsunuz?
bu cam nedir - chicago'da gelecek?
Teşekkür ederim
olan bu
Bir bardak HZ hakkında.
Teşekkür ederim!
İyi demişler de "her sır ortaya çıkar" demişler (önlem almazsanız! Uygun - bence öyle)
ben bir çöpçüyüm)))
peki ya sihirli ortalama?
Bu yeterli, daha fazla gösterge yok))) Yalnızca çıplak bir M1 tablosu)))
Bu yeterli, daha fazla gösterge yok))) Sadece çıplak bir M1 tablosu)))
Bir şey bulamıyorum.
olan bu
Bir bardak HZ hakkında.
Teşekkür ederim!
Bu, Moskova'da farklı para birimleri için vadeli işlemler anlamına gelir. takas.
cad - UCAD (CA) - ABD doları - Kanada doları ,
kısaltmalar burada bulunabilir:
http://market-lab.org/tikery-valjutnyh-fjuchersov-na-moskovskoj-birzhe
ps
bu muhtemelen soruma pek yardımcı olmayacak - bu yüzden Chicago'dan ciltler istedim
moskova'da Chicago ile ilişkisiz olabilirler.
Teşekkür ederim
psps
ve sadece üç pazar mı var? CME'niz yok mu?