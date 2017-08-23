FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 302

artikul :
Fiyatın akıl olduğunu hep hissetmişimdir Ey Bilge))) Bana huzuru bulacağım sarayın yolunu göster)))

bunun için endişelenme - zamanı gelecek.

Ekle. dağlara gitmeyin - donacaksınız!

 
artikul :
Ve sinyal hakkında sessiz))) Konuşan bilmiyor, bilen konuşmuyor))) Ah, Öğretmen, tanrıların kendileri size dağlardan iner)))
İyi demişler de "her sır ortaya çıkar" demişler (önlem almazsanız! Uygun - bence öyle)
 
tuma88 :
piyasa büyümeyle satar ve düşüşle satın alır)

teşekkür etmek.
Hafta boyunca trendde bir ticaret gösterdim. Yükselişte alırız, sonbaharda satarız.
 
Zogman :

kadu'ya göre haftalık işlem hacimleri tablosu (gelecek) - çizmek zor mu? Yoksa bir tuşa mı basıyorsunuz?

bu cam nedir - chicago'da gelecek?

Teşekkür ederim

Bir şey bulamıyorum.
olan bu



Bir bardak HZ hakkında.


Teşekkür ederim!
 
Ishim :
ben bir çöpçüyüm)))
 
artikul :
peki ya sihirli ortalama?
 
Ishim :
Bu yeterli, daha fazla gösterge yok))) Yalnızca çıplak bir M1 tablosu)))
 
artikul :
O zaten meşgul ... öğretmen)))
 
artikul :
Evet, şu ortadaki çalışıyordu! sadece her ticarette %100 bahse girme
 
tuma88 :
Bir şey bulamıyorum.
olan bu



Bir bardak HZ hakkında.


Teşekkür ederim!

Bu, Moskova'da farklı para birimleri için vadeli işlemler anlamına gelir. takas.

cad - UCAD (CA) - ABD doları - Kanada doları ,

kısaltmalar burada bulunabilir:

http://market-lab.org/tikery-valjutnyh-fjuchersov-na-moskovskoj-birzhe

ps

bu muhtemelen soruma pek yardımcı olmayacak - bu yüzden Chicago'dan ciltler istedim

moskova'da Chicago ile ilişkisiz olabilirler.

Teşekkür ederim

psps

ve sadece üç pazar mı var? CME'niz yok mu?

