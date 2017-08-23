FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 304
Bir saat için ticaret var ve prensip için var. 0,5 astralinize göre olacaktır, siz akımı beklersiniz.
Siz nesiniz, gerizekalılar, karşı trendde mi? pozu bekleyin. nefik ticaret her gün. Dahası da olacaktır.
söylemeye gerek yok. dün bütün gün geçirdi. kesinlikle bir karşı eğilim
Eskilerin pazarlarıyla ilgili hikayeyi hatırladım ... bana öyle geliyor ki keskin bir fiyat hareketi sadece kalabalığa karşı ..
Trendin siyasetini duymadın mı? Altınımla bütün köy yürür.
Looney bir Kanadalı)) Ve Avustralya'da 0.7'yi bekliyorum. Şimdilik ;)
Öğretmeni iyi dinlemiyorsunuz ve O'nun düşüncelerini ana hatlarıyla belirtmiyorsunuz, yani Büyük Öğretmenimizi onurlandırmıyorsunuz, çünkü O dedi ki - trend yok))))
Fiyat avantajını kullandığını söyledi. Fiyatın bazen düştüğünü, bazen arttığını söylüyor. Sadece ben, örneğin, Öğretmenin aksine, fiyat işlemlerime ters düştüğünde, kurutma kağıdı kullanıyorum ve o dolar gibi görünüyor. Zengin Pinokyo Öğretmenimizdir)))
Bekle, senden alacağım)
Yanılıyorsun, Öğretmenimiz Kibar ve Güçlüdür ve O her şeyi kullanır ama kafasını değil, yemek için ona sahiptir)))
Hava soğuk olduğunda başınıza şapka da takabileceğinizi O'na tavsiye etmek gerekir. Yine de, sadece yerseniz - bu kadarı yeterli değil (((
Ve bu, yeni bir kâse var.