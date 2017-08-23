FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 304

iIDLERr :
Bir saat için ticaret var ve prensip için var. 0,5 astralinize göre olacaktır, siz akımı beklersiniz.
Looney bir Kanadalı)) Ve Avustralya'da 0.7'yi bekliyorum. Şimdilik ;)
 
iIDLERr :
Bir saat için ticaret var ve prensip için var. 0,5 astralinize göre olacaktır, siz akımı beklersiniz.
Piyasa fiyatı P (kırmızı çizgi) ve ortalama fiyat - Lev (gri çizgi) düşüş eğilimini değiştirmedikçe, Audi ciddi şekilde düşmeyecektir. https://www.mql5.com/en/charts/3755993/audusd-h1-e-global-trade
iIDLERr :
Siz nesiniz, gerizekalılar, karşı trendde mi? pozu bekleyin. nefik ticaret her gün. Dahası da olacaktır.

söylemeye gerek yok. dün bütün gün geçirdi. kesinlikle bir karşı eğilim

Eskilerin pazarlarıyla ilgili hikayeyi hatırladım ... bana öyle geliyor ki keskin bir fiyat hareketi sadece kalabalığa karşı ..

 
iIDLERr :
Trendin siyasetini duymadın mı? Altınımla bütün köy yürür.
Öğretmeni iyi dinlemiyorsunuz ve O'nun düşüncelerini ana hatlarıyla belirtmiyorsunuz, yani Büyük Öğretmenimizi onurlandırmıyorsunuz, çünkü O dedi ki - trend yok))))
 
Snoop Dogg :
Looney bir Kanadalı)) Ve Avustralya'da 0.7'yi bekliyorum. Şimdilik ;)
Bekle, senden alacağım)
 
stranger :
Öğretmeni iyi dinlemiyorsunuz ve O'nun düşüncelerini ana hatlarıyla belirtmiyorsunuz, yani Büyük Öğretmenimizi onurlandırmıyorsunuz, çünkü O dedi ki - trend yok))))
Fiyattan hoşlandığını söyledi (dehanız!!!). Fiyatın bazen düştüğünü, bazen arttığını söylüyor. Sadece ben, örneğin, Öğretmenin aksine, fiyat işlemlerime ters düştüğünde, kurutma kağıdı kullanıyorum ( ) ve HE dolar gibi görünüyor. Zengin Pinokyo Öğretmenimizdir)))
 
new-rena :
Fiyat avantajını kullandığını söyledi. Fiyatın bazen düştüğünü, bazen arttığını söylüyor. Sadece ben, örneğin, Öğretmenin aksine, fiyat işlemlerime ters düştüğünde, kurutma kağıdı kullanıyorum ve o dolar gibi görünüyor. Zengin Pinokyo Öğretmenimizdir)))
Yanılıyorsun, Öğretmenimiz Kibar ve Güçlüdür ve O her şeyi kullanır ama kafasını değil, yemek için ona sahiptir)))
 
stranger :
Bekle, senden alacağım)
Eh, bu o kadar hızlı bir süreç değil! Büyücünün dediği gibi - xs zamanında ...)) Böylece yukarı yürüyüşe çıkabilirsiniz
 
stranger :
Yanılıyorsun, Öğretmenimiz Kibar ve Güçlüdür ve O her şeyi kullanır ama kafasını değil, yemek için ona sahiptir)))

Hava soğuk olduğunda başınıza şapka da takabileceğinizi O'na tavsiye etmek gerekir. Yine de, sadece yerseniz - bu kadarı yeterli değil (((

Ve bu, yeni bir kâse var.

